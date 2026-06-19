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Direğe streçle bağlayıp un ve yumurta attılar! Akran zorbalığının böylesi

Adana’da bir grup genç, arkadaşlarını aydınlatma direğine streç filmle bağlayıp, başına yumurta atarak, üzerine sıvı yağ ve un döktü. Akran zorbalığı sokaktaki bir apartman sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Elde edilen bilgilere göre olay, Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. Bir grup genç, arkadaşları olan bir kişiye akran zorbalığı uygulayarak onu aydınlatma direğine streç filmle bağladı. Arkadaşlarının başına yumurta atarak, üzerine sıvı yağ ve un döktü.

Direğe streçle bağlayıp un ve yumurta attılar! Akran zorbalığının böylesi - Resim : 1

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ARKADAŞLARININ BAŞINA YUMURTA ATTILAR

Arkadaşlarının başına yumurta atan gençler, üzerine de sıvı yağ ve un döktü.

Gençler bu anları da cep telefonlarıyla kaydetti.

Direğe streçle bağlayıp un ve yumurta attılar! Akran zorbalığının böylesi - Resim : 3

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O ANLAR KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

Mahalle sakinlerinin tepkisini çeken olay sırasında gençlerin çevreye rahatsızlık verdiği, yüksek sesle bağırıp çağırdıkları ve sokakta taşkınlık yaptıkları görüldü.

Direğe streçle bağlayıp un ve yumurta attılar! Akran zorbalığının böylesi - Resim : 5

Yaşananlar, çevrede bulunan bir apartman sakininin cep telefonu kamerasına da yansıdı. (DHA)

Direğe streçle bağlayıp un ve yumurta attılar! Akran zorbalığının böylesi - Resim : 6

TÜRKİYE’DE AKRAN ZORBALIĞI TABLOSU: RAKAMLAR YÜZDE 70'E YAKLAŞTI

Komisyon raporunda yer alan istatistikler, Türkiye'deki okullarda akran zorbalığının ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi. Araştırma verilerine göre;

Zorbalık yapma oranı: Yüzde 50’nin üzerinde.

Zorbalığa maruz kalma oranı: Yüzde 70 bandına yaklaşmış durumda.

Etkilenen öğrenci sayısı: 18 milyonluk toplam öğrenci nüfusunun yaklaşık 10 milyonu, doğrudan akran zorbalığına maruz kalıyor veya zorbalık davranışı sergiliyor.

Genel yaş grubu verisi: 6-17 yaş grubundaki çocukların genelinde zorbalığa uğrama oranı yüzde 13,8 olarak kaydedildi.

Risk altındaki gruplar: İşlevsel zorluk yaşayan çocukların daha büyük risk altında olduğu belirlendi. Bu gruptaki çocukların en az bir zorbalık türüne maruz kalma oranı yüzde 27,2 olarak tespit edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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