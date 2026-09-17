Davalara müdahale eden çeteye operasyon: Savcının odasında poz veren avukat Buket Nurşah Tekışık gözaltında!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul genelindeki adliyelerde devam eden dava ve yargılama süreçlerine rüşvet ve menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiaları üzerine düğmeye bastı. Yürütülen soruşturma kapsamındaki adli incelemelerde söz konusu usulsüzlüklerin M.Ş. isimli şahsın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı bir suç örgütü tarafından organize şekilde gerçekleştirildiği belirlendi.

2'Sİ AVUKAT 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Çete yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen baskınlarda, aralarında 2 avukatın da yer aldığı 5 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Dosya kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari bir şahsı yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

SUÇ EŞYALARINA EL KONULDU

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde arama faaliyetleri yürüten ekipler, organize suç faaliyetine ilişkin delil niteliği taşıyan materyallere ve suç eşyalarına el koydu. Adalet sistemini manipüle etmeye çalışan örgüte yönelik adli tahkikat titizlikle sürdürülüyor.

O İSİM DE GÖZALTINDA

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan avukatlardan birinin de Buket Nurşah Tekışık olduğu öğrenildi. halktv.com.tr'nin Aralık 2023'te gündeme getirdiği Avukat Buket Nurşah Tekışık, o dönem savcı odasından çekilen fotoğrafları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmuştu. Tekışık'ın savcı odasından yaptığı paylaşımın altına, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim" yazması tartışma yaratmıştı.