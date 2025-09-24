Son dakika | CHP İstanbul'da olağanüstü kongre günü! Durdurma talebine rağmen kongre başladı

Yargı kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınması ve yerine kayyum atanmasıyla başlayan krize, parti olağanüstü kongre ile yanıt veriyor. İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tartışmalı ara kararıyla il başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in atanmasının ardından başlayan "direniş", bugün Beşiktaş Süleyman Seba Sanat Merkezi'nde kurulacak sandıkla yeni bir aşamaya geçiyor.

Kongrenin yapılacağı merkez çevresinde polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri alması dikkat çekti.

SÜREÇ KONGREYE GÖTÜRDÜ

Süreç, İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. İstanbul İl Kongresi'ni iptal ederek İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini tedbiren görevden almasıyla başlamıştı. Mahkeme, yönetimin yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Ekran Narsap'tan oluşan bir heyeti kayyum olarak atamıştı.

Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz'ün heyetten çekildiğini açıklamasına rağmen Gürsel Tekin'in görevi kabul etmesi, parti içinde büyük bir tepkiye yol açmış ve partililer il binasında "direniş" başlatmıştı. Partinin iradesine yönelik bu adıma karşı hamle gecikmedi. Kayyum kararının ertesi günü İstanbul'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Benim vekilim Özgür Çelik'tir ve görevinin başındadır" diyerek yargı kararını tanımadıklarını net bir dille ifade etmişti. Bu siyasi restin ardından Özgür Çelik, il başkanlığı için olağanüstü kongre sürecini başlattıklarını duyurdu ve 24 Eylül'de kongrenin yapılması için Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuru kabul edildi.

Mahkemenin 'CHP kongresi dursun' talebine tepki yağdı

ÇELİK TEK ADAY, KAYYUM TEKİN OY KULLANAMAYACAK

Bugün saat 11.00'de başlaması beklenen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde, 595 delege sandık başına gidecek. Kongrede, görevden alınan İl Başkanı Özgür Çelik'in tek aday olarak seçime girmesi bekleniyor. Kongrenin en dikkat çekici detayı ise mahkeme kararıyla il başkanlığına atanan Gürsel Tekin'in, il delegesi olmadığı için bu seçimde oy kullanamayacak olması.

Avukat Hüseyin Ersöz de kongrede yeni bir yönetimin seçilmesiyle kayyum görevinin hukuken kendiliğinden sona ereceğini savundu.

Öte yandan, partiye yönelik hukuki kuşatmanın bir başka halkası olan ve İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21 ve 22'nci Olağanüstü Kurultaylarının iptali talepli dava ise parti genel merkezinin Ankara'da olması gerekçesiyle yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderildi.

MAHKEMEDEN DURDURMA TALEBİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına karar verdi. Karar, kongreye yönelik açılan iptal davası nedeniyle alındı.

24 Eylül 2025 tarihli mahkeme yazısında, "Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir" denildi.

11.43 | DİVAN BAŞKANI GÖKAN ZEYBEK

CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi Divan Başkanı Gökan Zeybek oldu.

11.35 | ÖZGÜR ÇELİK SALONA GELDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kongrenin yapıldığı salona geldi. Kongre kısa süre içerisinde başlayacak. Mahkemenin durdurma talebine rağmen CHP İstanbul il kongresi başlayacak.