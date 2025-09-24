Son dakika | Murat Çalık hastaneye kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart günü tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmedi.

Geçirdiği ameliyatın ardından yeniden cezaevine gönderilen Çalık, bir kez daha hastaneye kaldırıldı.

18 KİLO KAYBETTİ

Önceki yıllarda iki kez kanser tedavisi gören Çalık'ın bu süreçte 18 kilo kaybettiği belirtilmişti. Uzmanlar birçok kez Çalık'ın sağlık durumuna dikkat çekse de Çalık'ın tutukluluğu halen devam ediyor.

MURAT ÇALIK BİR KEZ DAHA HASTANEYE KALDIRILDI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın hastaneye kaldırıldığını belirtti. Çelik'in kongrede yaptığı açıklamada, "Bir haber aldık az önce, arkadaşlarım söyledi. Yine kendisi hastaneye kaldırılmış Evinden, ailesinden 600 km öteye, İzmir'e sürgüne gönderildi. İki kere kanser atlattı, çok ciddi kilo kaybı, sağlık sorunları yaşıyor. Büyük bir düşman hukukuyla, büyük bir zalimlikle hâlâ cezaevinde. Beylikdüzü Belediye Başkanımız, değerli abim Mehmet Murat Çalık'a selam olsun" ifadelerini kullandı.