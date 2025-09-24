Son dakika | Murat Çalık hastaneye kaldırıldı

Son dakika | Murat Çalık hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart günü tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmedi.

Geçirdiği ameliyatın ardından yeniden cezaevine gönderilen Çalık, bir kez daha hastaneye kaldırıldı.

18 KİLO KAYBETTİ

Önceki yıllarda iki kez kanser tedavisi gören Çalık'ın bu süreçte 18 kilo kaybettiği belirtilmişti. Uzmanlar birçok kez Çalık'ın sağlık durumuna dikkat çekse de Çalık'ın tutukluluğu halen devam ediyor.

Tanrıkulu Murat Çalık'ın son durumunu açıkladı! "Yaşamına kast edilmiş durumda"Tanrıkulu Murat Çalık'ın son durumunu açıkladı! "Yaşamına kast edilmiş durumda"

Ailesi Murat Çalık'ı bir kere daha görmesin diye neler yapılmış! halktv.com.tr'nin sorularını yanıtladıAilesi Murat Çalık'ı bir kere daha görmesin diye neler yapılmış! halktv.com.tr'nin sorularını yanıtladı

MURAT ÇALIK BİR KEZ DAHA HASTANEYE KALDIRILDI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın hastaneye kaldırıldığını belirtti. Çelik'in kongrede yaptığı açıklamada, "Bir haber aldık az önce, arkadaşlarım söyledi. Yine kendisi hastaneye kaldırılmış Evinden, ailesinden 600 km öteye, İzmir'e sürgüne gönderildi. İki kere kanser atlattı, çok ciddi kilo kaybı, sağlık sorunları yaşıyor. Büyük bir düşman hukukuyla, büyük bir zalimlikle hâlâ cezaevinde. Beylikdüzü Belediye Başkanımız, değerli abim Mehmet Murat Çalık'a selam olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Siyaset
O avukat bakın haddini nasıl aştı! "CHP kapatılırsa sorumlu sizsiniz"
"CHP kapatılırsa sorumlu sizsiniz"
Kongreyi durdurmak isteyen heyet YSK'nın kararını böyle öğrendi! İşte o anlar
Kongreyi durdurmak isteyen heyet YSK'nın kararını böyle öğrendi! İşte o anlar
Son dakika! ABB'ye operasyon sonrası Mansur Yavaş'tan canlı yayında flaş açıklama!
Son dakika! ABB'ye operasyon sonrası Mansur Yavaş'tan canlı yayında flaş açıklama!