Tanrıkulu Murat Çalık'ın son durumunu açıkladı! "Yaşamına kast edilmiş durumda"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir Buca Kırıklar Cezaevi önünde açıklamalarda bulundu. Aynı gün üç farklı cezaevini ziyaret ettiğini söyleyen Tanrıkulu, şunları kaydetti:

“Üç ayrı cezaevinde dostlarımızı ziyaret ettim: Murat Çalık’ı, Mehmet Ali Çalışkan’ı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’i, İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu’nu ve Heval Savaş Kaya’yı.”

Tanrıkulu, ağır hasta Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın sağlık durumunun ciddi olduğunu belirterek, cezaevinde kalmasının insan haklarına aykırı olduğunu vurguladı.

Çalık'ın sağlık durumunun kötü olduğunu 'her halinden belli oluyor' diyerek anlatan Tanrıkulu şöyle konuştu:

“Murat Çalık'ın sağlık durumu iyi değil, son derece rahatsız. Bu haliyle cezaevinde tutulması gerçekten yaşam hakkı ihlalidir. Ben buna ‘sağlık hakkı ihlali’ falan demiyorum. Bu, doğrudan doğruya yaşam hakkının ihlalidir ve yaşamına kast edilmiş durumda.”

Çalık’ın neyle suçlandığının hâlâ belli olmadığını hatırlatan Tanrıkulu, “Yaklaşık 6 aydır cezaevinde. Başka bir tedbirle tedavisini sürdürmesi mümkünken ısrarla cezaevinde tutuluyor. Bunun nedeni açık: Düşman ceza hukuku, kan davası ve yaşamına kast ediliyor” dedi.



Tanrıkulu, Mehmet Ali Çalışkan’ın da benzer şekilde haksız yere tutuklandığını savundu:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile hiçbir ilgisi yok. Reform Enstitüsünün Başkanı ve ‘kent uzlaşısı davası’ nedeniyle, yani İstanbul İttifakı dediğimiz ittifak nedeniyle tutuklandı. Aradan 6 ay geçti; ne iddianame var ne de başka bir gelişme.”



Tanrıkulu, Kürt kimliğiyle yerel siyasete katılımın engellenmeye çalışıldığını söyledi:

“Mesele ne kent uzlaşısında: ‘Kendisini Kürt olarak tarif eden yurttaşlarımız nasıl İstanbul’da bu kimlikleriyle belediye meclisi üyesi olurlar?’ Kendisinin bununla alakası yok, bu fikrin sahibi de değil. Ama tam da bu dönemde bu nedenle hapiste olmasını nasıl izah edeceğiz?”

Tanrıkulu, hükûmetin çelişkili tutumuna da dikkat çekti:

“Bir yandan ‘insanlar silah bıraksın, sosyal ve siyasal yaşama katılsın’ diyoruz, diğer yandan İstanbul’da bu nedenle belediye başkanlarını ve yurttaşlarımızı hapiste tutacaksınız. Bu samimiyetsizliğin göstergesidir.”



Tanrıkulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, il başkanı Şenol Aslanoğlu ve diğer isimlerin de haksız yere tutuklandığını söyledi: “Hiçbir delil olmadan, tutuklamaya haklı kılacak bir delil başlangıcı bile olmadan maalesef cezaevindeler.”



