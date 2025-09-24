Özgür Özel'den CHP İstanbul Kongresi'ne mesaj

CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi, Beşiktaş Süleyman Seba Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede divan başkanlığına oy birliğiyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek seçildi. İlk konuşmayı yapan Zeybek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kongreye gönderdiği mesajı okudu.

Mesajında örgütüne dayanışma çağrısı yapan Özel, “Değerli yol arkadaşlarım; kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine sarsılmaz bir inançla bağlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda kararlılıkla yürüyen tüm yol arkadaşlarımı sevgi, saygı ve dayanışma duygularımla selamlıyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihine ve demokrasi mücadelesine vurgu yapan Özel'in ilettiği mesaj bu şekilde:

"Tarihin en ağır saldırılarına uğrasa da bir buğday tanesi gibi sabırla direnen yol arkadaşlarımın her biriyle gurur duyuyorum. Bizim ilk kurultayımız Sivas Kongresi’dir. Partimiz, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile kurulmuştur. Biz bu ülkeyi kurtaran, Cumhuriyeti kuran, halkın umudunu her koşulda büyüten, demokrasi fikrine inanan, partili rekabeti getiren partiyiz. 102 yılda çok bedel ödedik. Bugün de ödüyoruz. Ancak hiçbir zaman milletin iradesinin üstünde bir güce inanmadık, inanmıyoruz. Örgütümüze yönelik baskılar, haksız uygulamalar, halkın iradesini yok sayan girişimler ve seçilmiş belediye başkanlarımızın hukuksuzca tutuklanmalarıyla demokrasi yok edilmiştir. Millet iradesini hiçe saymaya kalkışıyorlar. Bu baskılar bizi yıldırmayacak. Aksine mücadelemizi daha da büyütecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığını da genel merkezini de kongre ve kurultayla seçilmemiş kimseler yönetemez. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramazlar. Enerjimiz yüksek; bitiremezler. İrademiz çeliktendir; bükemezler. İnsanımız yüreklidir; korkutamazlar. Yolumuzdan çeviremezler. Milletimiz bizimle beraberdir. Bu duygu ve düşüncelerle Olağanüstü Kongremizin partimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, tüm yol arkadaşlarıma ve örgütümüzün fedakar emekçilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum."