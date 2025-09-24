Mahkemenin 'CHP kongresi dursun' talebine tepki yağdı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin ve beraberindeki heyeti kayyum olarak atayan kararına karşı delegeler karşı hamle olarak il yönetimini olağanüstü kongreye götürdü.

Bugün yapılacak CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi öncesinde beklenmedik bir talep Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na ulaştı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'liler il yönetimini belirlemek için Beşiktaş Süleyman Seba Sanat Merkezi'nde bir araya gelmişken 'kongre durdurulsun' talebini iletti.

MAHKEMENİN 'CHP KONGRESİ DURSUN' TALEBİNE TEPKİ YAĞDI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır:

İstanbul İl Kongresi'ne dakikalar kala; İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrenin yapılmasına dair çalışmaların durdurulmasını talep etti.

Bu hakim Anayasa’ya, seçim hukukuna, millet iradesine darbe yapıyor!

HSK derhal soruşturma açıp, bu hakimi açığa almalıdır!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut:

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Kongremizin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına karar verdi. Bir siyasi partinin kongresine mahkeme kararıyla müdahale ediliyorsa, ortada demokrasi değil vesayet vardır. Sandığın önüne set çekmek ne yargının işidir ne de meşrudur. Hukukun arkasına saklanılarak siyasi saiklerle alınan bu karar demokrasiye kara bir lekedir

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir:

Öylesine panik oldular ki; İstanbul Olağanüstü İl Kongremiz öncesi, AKP’li olduğu bilinen 45. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi kongremizi durdurmak için valiliğe ve ilçe seçim kuruluna yazı gönderdi. Seçimlerde tek yetkili ve Anayasal kurum olan YSK açıkça tedbir kararını yok saymış ve kongreye devam kararı vermiştir. Mahkemenin yaptığı yetki gaspı ve artık açıkça anayasal bir suçtur! Bu hakim, yargının darbe ayağının bir parçasıdır. HSK ya bu hakimi derhal açığa alacak ya da bu darbenin ortağı olarak tarihe geçecektir!

'BAŞLAYAN KONGRE DURDURULAMAZ'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, mahkemenin talebinin