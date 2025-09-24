Son Dakika | YSK mahkemenin CHP kararı için toplanacak

Son Dakika | YSK mahkemenin CHP kararı için toplanacak
Yayınlanma:
Güncelleme:
CHP İstanbul İl Kongresi için YSK'nın 'Yapılabilir' kararına rağmen İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, başlayan kongrenin durdurulmasını talep etti. Görevliler talebi CHP'lilere tebliğ etmek için harekete geçti. Aynı dakikalarda yetki alanına girilen YSK, son durumu ele almak için olağanüstü toplanma kararı aldı. Kurul açıklama da yapacak.

2 Eylül'de ceza davasının iddianamesi dahi henüz kabul edilmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştıran İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugün yine hukuk krizine yol açacak bir karara imza attı.

CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nin başlamasına dakikalar kala kongrenin durdurulmasını talep etti, Valilik ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yazı yazdı.

Seçim sürecini yönetmekle görevli en üst yargı organı olan Yüksek Seçim Kurulu'nun 'Yapılabilir' kararına rağmen alınan durdurma talebi yeni bir kriz yarattı.

Yüksek Seçim Kurulu, yetki alanına müdahale eden bu kararı görüşmek için olağanüstü toplanma kararı aldı.

AYRINTILAR GELİYOR

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Türkiye
Amasya'da otoparkta araç yangını: Art arda patlamalar!
Amasya'da otoparkta araç yangını: Art arda patlamalar!
Artvin'de sel felaketi: Köy yolu kapandı cenaze elden ele taşındı
Artvin'de sel felaketi: Köy yolu kapandı cenaze elden ele taşındı
'Vatandaşlık ticareti' çetesine operasyon: Yüzlerce kişiyi usulsüz şekilde Türk vatandaşı yaptılar
'Vatandaşlık ticareti' çetesine operasyon: Yüzlerce kişiyi usulsüz şekilde Türk vatandaşı yaptılar