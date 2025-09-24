Son Dakika | YSK mahkemenin CHP kararı için toplanacak

2 Eylül'de ceza davasının iddianamesi dahi henüz kabul edilmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştıran İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugün yine hukuk krizine yol açacak bir karara imza attı.

CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nin başlamasına dakikalar kala kongrenin durdurulmasını talep etti, Valilik ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yazı yazdı.

Seçim sürecini yönetmekle görevli en üst yargı organı olan Yüksek Seçim Kurulu'nun 'Yapılabilir' kararına rağmen alınan durdurma talebi yeni bir kriz yarattı.

Yüksek Seçim Kurulu, yetki alanına müdahale eden bu kararı görüşmek için olağanüstü toplanma kararı aldı.

