Son Dakika | YSK iradesini teslim etmedi! "Başlayan kongre durdurulamaz"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) CHP İstanbul Olağanüstü İlk Kongresi'nin yapılıp yapılmayacağına ilişkin toplantı yaptı.

YSK, kongrenin durdurulmasının mümkün olmadığını ifade etti. YSK, bir önceki kararını hatırlatıp kongrenin devam edeceğini bildirdi.

YSK Başkanı Ahmet Yener kararlarını şöyle açıkladı:

Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025'e 350 sayılı ara kararı uyarınca durdurulduğuna ilişkin müzekkerenin bugün Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na tebliği üzerine Sarıyer İlçe Seçim Kurulunca başlamış olan kongre sürecinin devam edip etmeyeceği hususunda kurulumuzdan görüş sorulmuştur.

Kurulumuz saat 13.30'da yapmış olduğu toplantı sonucunda daha önce 2010 25'e 302, 315 ve 316 sayılı kararlarının da belirtildiği gibi başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması anayasanın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir.

Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermiştir.

#SONDAKİKA | YSK kongrenin iptaline yönelik kararını tebliğciler kapıdayken açıkladı





YSK'NIN İSTANBUL İL KONGRESİ KARARI

CHP'NİN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan, YSK'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Çağlayan şunları ifade etti:

Son derece haksız bir tedbir kararı hukuka aykırı bir tedbir kararı verildikten sonra aynı konuda daha önce açılmış bir mahkeme tarafından daha önce açılmış bir davada aynı konudaki talep reddedilerek dava reddedilmişti.

Bunu icra dairesine defalarca bildirdik. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağan kongrelerinin devam edeceğine, kongrelerin yapılabileceğine dair Yüksek Seçim Kurulu kararını da bildirmişti. Sizlerin de bildiği gibi delegelerimizin imzasıyla bir olağanüstü kongre süreci başladı.

Delegelerin imzasıyla başlayan sürece parti yönetiminin müdahale etmesi bu süreci durdurması mümkün değil.

Parti yönetimi şu anda delege imzasıyla toplanması talep edilen kongreyi yapıyor, imzanın gereğini yapıyor. Bunun tam yapılmaya başlandığı anda daha önce usulsüzce tebliğ edilmiş icra dairesi tarafından bir karar yine getirilerek tebliğ edilmeye çalışılmıştır.

Biz bu hukuksuzluğun parçası olmadık, meslektaşlarımızla beyanlarımızı ilettik. Buna rağmen hiçbir beyanda bulunmamışız gibi, tebligat kanununda herhangi bir hüküm yokmuş gibi yoldan geçene tebliğ yapmaya çalışır halde bir işlem yapmaya çalıştı icra dairesi.

Ama Yüksek Seçim Kurulu yine toplandı, yine karar aldı, kongrenin devam edebileceğini söyledi. Bu konudaki çabalar sonuçsuz kalacaktır, bunun sonunda hukuk ve demokrasi kazanacaktır.

NELER OLDU??

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül'de Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atamıştı.

CHP İstanbul delegeleri de kayyum karşı olağanüstü kongre kararı almıştı. CHP İstanbul delegelerin neredeyse hepsi noter aracılığı ile kongre talebinde bulundu.

Kongre'ye karşı yapılan itirazı da YSK değerlendirmişti. YSK, "başlayan kongre durdurulamaz" diyerek kongrenin yapılmasına karar vermişti.

Fakat bugün İstanbul 45'inci Asliye Hukuk, kongrenin durdurulması için Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na talep yazısı gönderdi.

İlçe seçim kurulu da YSK'nın karar vermesi için talepte bulundu.

Bu olaylar yaşanırken de CHP İstanbul'a kayyum atanmasına neden olan Özlem Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç, icra memurları ile gelerek kongreyi durdurmaya çalıştı.