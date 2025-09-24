CHP kongresini durdurma kararını tebliğ ederken tavırları dikkat çekmişti! Bakın o kadın kim çıktı?

CHP İstanbul Kongresi’nin durdurulması için mahkeme yazısı sonrası salona icra memurları geldi. Tartışmaların ortasında öne çıkan kadın, tavırları ile dikkat çekti. Bakın o kadın kim çıktı...

CHP İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin durdurulması için kayyum atayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İlçe Seçim Kurulu'na talep yazısı gönderdi.

YSK’nın “başlayan kongre durdurulamaz” kararına rağmen gönderilen bu yazı, krize yol açtı.

CHP, kongreyi başlattıktan sadece dakikalar sonra icra memurları salona geldi ve kongreyi durdurmak istedi.

İcra memurlarının yanında yer alan sarı saçlı bir kadın dikkat çekti.

CHP’liler YSK’nın kararını hatırlatarak durumu icra memurlarına anlatmaya çalışırken, söz konusu kadın yüksek sesle şöyle dedi:

  • “MYK üyelerine disiplin hapsi talep ederiz. Kongreyi yapamazsınız.”

CHP’li yöneticiler, icra memurlarıyla konuşurken aynı kadın şu sözleriyle de dikkat çekti:

  • “Tebliği yapalım. Kararı okuyalım, kararı uygulayalım. Tutanağı tutalım.”

BAKIN KİM ÇIKTI!

İcra memurlarıyla birlikte gelen ve tavırlarıyla dikkat çeken bu kadının, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına neden olan şikâyeti yapan Özlem Erkan’ın avukatı Cevahir Kılıç olduğu öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

