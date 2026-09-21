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Bursa'da sır ölüm: Yaşlı çift yeni taşındıkları evlerinde ölü bulundular

Bursa'da yaklaşık 1 ay önce taşındıkları evlerinde 80 yaşındaki S.Y. ile 81 yaşındaki İ.B. çifti ölü bulundu.

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Bursa'da sır ölüm: Yaşlı çift yeni taşındıkları evlerinde ölü bulundular

Bursa’da yakınlarının bir süredir haber alamadığı 80 yaşındaki S.Y. ile 81 yaşındaki İ.B. çifti, 1 ay önce taşındıkları mahalledeki evlerinde ölü bulundu. Saat 12.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Meşeli Sokak’ta bir süredir S.Y. ve İ.B. çiftinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapısı açılan eve giren ekipler, S.Y. ile İ.B.'yi hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, S.Y. ile İ.B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çiftin cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çiftin 1 ay önce mahalleye taşındıkları belirtildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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