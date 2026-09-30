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Bakırköy'de bina çöktü! Panik anları kamerada

İstanbul Bakırköy'de iki katlı metruk bina yola doğru çöktü. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

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İstanbul Bakırköy'de iki katlı metruk binanın 2'nci katı sokağa doğru yıkıldı. Kısmi çökme anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Edinilen bilgiye göre etrafı demir saclarla çevrili olan iki katlı metruk binanın 2'nci katı bilinmeyen bir nedenle sokağa doğru yıkıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede içeride kimsenin bulunmadığı belirlenirken, binanın çevresine emniyet şeridi çekilerek önlem alındı. Belediye ekipleri ise yola dökülen moloz parçalarını temizledi.

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ÇÖKME KAMERADA

Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, metruk binanın 2'nci katının çöktüğü görüldü. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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