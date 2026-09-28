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Halk TV Türkiye İstanbul'da sağanak felaketi: Yol çöktü alt geçidi su bastı

İstanbul'da sağanak felaketi: Yol çöktü alt geçidi su bastı

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Zincirlikuyu alt geçidini su bastı, Fatih'te ise daha önce çalışma yapılan yolda çökme meydana geldi. Çukura giren araçlar çevredekilerin müdahalesiyle çıkarıldı.

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İstanbul'da sağanak felaketi: Yol çöktü alt geçidi su bastı

İstanbul'da gece boyunca etkisini sürdüren sağanak yağış, kent genelinde olumsuzluklara yol açtı. Nisbetiye Caddesi'ndeki Zincirlikuyu alt geçidini su basarken, Fatih Mutaflar Caddesi'nde daha önce belediye ekiplerince çalışma yapılan alanda yol çöktü.

ZİNCİRLİKUYU ALT GEÇİDİNİ SU BASTI

Sağanak nedeniyle Nisbetiye Caddesi'nde bulunan Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Ekipler, alt geçitteki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Alt geçit onarım çalışmaları devam ederken bir süre trafiğe kapatıldı.

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FATİH'TE YOL ÇÖKTÜ, ARAÇLAR ÇUKURA DÜŞTÜ

Fatih Mutaflar Caddesi üzerinde ise daha önce belediye ekiplerince çalışma yapılan alanda yol çöktü. Yağışın ardından oluşan çukura düşen araçlar, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kurtarıldı. Caddenin bir kısmı çukurlar nedeniyle trafiğe kapatıldı.

DHA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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