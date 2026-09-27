Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye İstanbul'u sağanak vurdu: Megakentte yollar göle döndü

İstanbul'u sağanak vurdu: Megakentte yollar göle döndü

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ile bazı ilçelerde yollar göle döndü. Sürücüler

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak etkili oldu.

Akşam saatlerinde aniden bastıran yağış nedeniyle bazı noktalarda yollar suyla kaplandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

SULTANGAZİ VE GAZİOSMANPAŞA'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy ve Esenyurt'ta etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

D-100 kara yolundaki su birikintileri sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı, hasarlı kazalar meydana geldi.

İstanbul'u sağanak vurdu: Megakentte yollar göle döndü - Resim : 1

Tüm yurtta şakır şakır yağmur yağacak! Meteoroloji saatini açıkladıTüm yurtta şakır şakır yağmur yağacak! Meteoroloji saatini açıkladı

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir iş yerini; Cumhuriyet ve Esentepe mahallelerinde ise bazı evleri ve bir iş merkezinin otoparkını su bastı.

Anadolu Yakası'ndaki Ümraniye ve Çekmeköy'de de etkili olan sağanak nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. (AA, DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sağanak Yağış Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Yağmur
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro