İstanbul'u sağanak vurdu: Megakentte yollar göle döndü

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak etkili oldu.

Akşam saatlerinde aniden bastıran yağış nedeniyle bazı noktalarda yollar suyla kaplandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

SULTANGAZİ VE GAZİOSMANPAŞA'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy ve Esenyurt'ta etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

D-100 kara yolundaki su birikintileri sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı, hasarlı kazalar meydana geldi.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir iş yerini; Cumhuriyet ve Esentepe mahallelerinde ise bazı evleri ve bir iş merkezinin otoparkını su bastı.

Anadolu Yakası'ndaki Ümraniye ve Çekmeköy'de de etkili olan sağanak nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. (AA, DHA)