Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem Bakandan orman yangınlarına karşı uyarı

Bakandan orman yangınlarına karşı uyarı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım. Alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım" dedi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Bakandan orman yangınlarına karşı uyarı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına karşı uyarıda bulunarak, "Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım. Alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım." ifadesini kullandı.

Valilik açıkladı: 1 Haziran'dan itibaren yasak!Valilik açıkladı: 1 Haziran'dan itibaren yasak!

Bakandan orman yangınlarına karşı uyarı - Resim : 2

YUMAKLI'DAN ORMAN YANGINLARINA KARŞI UYARI

Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ormanları korumak için 28 bin personel ve 138 bin gönüllü ile hava ve kara filosunun 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ancak en büyük gücümüz, sizin hassasiyetiniz. Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım. Alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım. Unutmayın, yangını söndürmenin en kolay yolu, onun hiç çıkmamasını sağlamaktır."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Orman Yangını Tarım ve Orman Bakanlığı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro