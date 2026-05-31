Aylar sonra yoğun bakımdan çıkan kadın dehşeti anlattı: Camın önüne sürükleyerek sırtından aşağı itmiş

Kağıthane’de dört yıl önce balkondan düşerek ağır yaralanan ve aylarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 41 yaşındaki bir çocuk annesi Burçak Şişman’ın davasında yeni detaylar ortaya çıktı.

Yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise ifade veren 41 yaşındaki Burçak Şişman, kendisini eşi Adem Şişman’ın (46) aşağı ittiğini iddia etti. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan Şişman, suçlamaları reddederken, dosyaya giren bilirkişi raporu kadının iddialarını güçlendirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, 1 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen olayda, yüksekten düşme sonucu ağır yaralanan Burçak Şişman, hastanede verdiği yaşam savaşını kazandı. Bilinci yerine geldikten sonra ifade veren Burçak Şişman, eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kendisine sürekli psikolojik baskı uyguladığını öne sürdü.

CAMIN ÖNÜNE SÜRÜKLEYEREK SIRTINDAN AŞAĞI İTMİŞ

Olay anında aralarında herhangi bir tartışma yaşanmadığını belirten Şişman, eşinin kendisini aniden camın önüne sürükleyerek sırtından aşağı ittiğini söyledi. Hayat dolu biri olduğunu ve asla intiharı düşünmediğini vurgulayan Şişman, olaydan kısa süre önce ağabeyini arayarak "Beni kurtar" diye feryat ettiğini de sözlerine ekledi.

AVUÇ İÇLERİNDEKİ İZLER SORUŞTURMANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Dava dosyasına giren Adli Tıp ve bilirkişi raporları ise soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte. Hazırlanan raporda, Burçak Şişman’ın avuç içlerinde saptanan yara ve lezyonların, düşme anında refleks olarak bir ağaç dalına veya nesneye "tutunma çabasından" kaynaklandığı belgelendi. Uzmanlar, adli tıp literatüründe bu tür yaralanmaların intihar vakalarından ziyade genellikle cinayet girişimi kökenli olaylarda görüldüğüne dikkat çekti. Kadının düşerken ağaç dallarına çarpmasının hızını yavaşlatarak hayatta kalmasını sağladığı, ancak vücudunda kalıcı ve ağır hasarlar bıraktığı ifade edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ, AİLE BASKISINI İŞARET ETTİ

Adem Şişman hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Savunmasında, eşinin ailesinin evliliklerinin ilk günlerinden itibaren birlikteliklerine karşı çıktığını öne sürdü. Miras meselesi nedeniyle eşinin ailesinden baskı gördüğünü iddia eden Şişman, bu durumun eşinin ruhsal durumunu olumsuz etkilediğini savundu.

Olay günü eşinin, “Çocuktan ses geldi” diyerek aniden yerinden kalktığını ve ardından aşağı düştüğünü öne süren Şişman, kendisine yöneltilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını, eşinin ailesinin etkisiyle hakkında asılsız iddialarda bulunulduğunu öne sürdü.

Olayın ardından gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan Adem Şişman hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Adem Şişman'ın yargılanmasına ilişkin sürecin ilerleyen günlerde başlaması bekleniyor.