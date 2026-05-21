Ankara'da sağanaktan nasibini aldı! Yollar göle döndü, evleri su bastı

Ankara'nın Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak, etkisini artırarak devam etti.

Yağış nedeniyle alt geçitler, cadde ve sokaklar su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı.

TRAFİKTE ZOR ANLAR YAŞANDI

Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da alt geçitlerde mahsur kaldı.

Keçiören ilçesindeki Şehit Kubilay Mahallesi'nde yol çökerken, yol kenarındaki çöp konteynerleri de yağmur suyu ile sürüklendi.

Öte yandan Beypazarı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi. İlçedeki birçok tarım arazisi, su altında kaldı.

Bala ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle de sokaklar beyaza büründü. (DHA)