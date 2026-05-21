Maltepe’de tünel sular altında kaldı! Araçlar ilerlemekte güçlük çekti
Maltepe’de sağanak yağış sonrası D-100 yan yolda bulunan tüneli su bastı. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle D-100 Karayolu Altıntepe yan yolda bulunan tünel sular altında kaldı.
Araç sürücüleri tünelden geçmekte güçlük çekerken, Kartal istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. (DHA)
D-100 KARA YOLUNUN BOLU DAĞI KESİMİNDE SİS VE SAĞANAK ETKİLİ OLDU
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Ankara ile İstanbul arasında önemli ulaşım güzergahlarından D-100 kara yolunun Yumrukaya, Dağkent, Abant kavşağı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sağanak ve sis etkili oldu.
Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 15 metreye kadar düştü. Güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.