Ankara'da Butlan CHP'si eridi: Belediye meclisinde 30 istifa

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın Butlan CHP'sinden istifa edip yoluna bağımsız devam etme kararının etkileri sürüyor. Mansur Yavaş'ın istifa kararının ardından Ankara'daki sekiz ilçe belediye başkanı da butlan CHP'sinden ayrıldı. Yavaş'ın istifası ayrıca ABB Meclisi'nde de deprem yarattı. Belediye Meclis üyeleri Başkan Mansur Yavaş'ı izleyerek tek tek Butlan CHP'sinden istifa etti.

Birgün'de yer alan habere göre, tam 30 ABB Meclis üyesi butlan kararıyla yönetimine el konulan partiden istifa etti. Böylece Butlan CHP'sinin üye sayısı 41'den 11'e düştü.

BAZILARI YENİ PARTİ'YE KATILACAK

İstifa eden bazı meclis üyelerinin YENİ Parti'ye katılacağı, diğer üyelerin ise Mansur Yavaş'ın siyasi tutumuna göre hareket edeceği öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Mansur Yavaş, dün yaptığı açıklamayla Butlan CHP'sinden istifa ettiğini ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurmuştu. Mansur Yavaş'ın istifa kararının ardından Ankara'daki bazı ilçe belediye başkanları da partiden ayrıldıklarını duyurmuştu. Ayrılan isimler şöyleydi:

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay

Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya