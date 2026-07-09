60 yıldır kimse canlı görememişti: Vampir geyikler geri döndü

Oryx adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırmaya göre, 1948'den beri Afganistan'da görülmeyen ve "vampir dişleri" ile tanınan nadir misk geyikleri, 2008-2009 yılları arasında Nuristan eyaletinin ücra ormanlarında yeniden tespit edildi. Bu keşif, savaş ve insan baskısına rağmen türün bölgede hala hayatta olduğunu kanıtladı.

Gözlerine İnanamadılar! Nuristan Ormanlarında Tam 6 Kez Karşılaştıkları O Gizemli Canlı

Araştırmacılar, IUCN Kırmızı Listesi'nde nesli tehlike altında olan bu hayvandan, üç farklı seferde aynı bölgede yalnız bir erkek birey gözlemledi.

Ekip ayrıca yavrusu olan bir dişi, başka bir dişi ve bir dişinin kurumuş cesedi olmak üzere toplamda beş canlı, bir ölü birey kaydetti.

KAN EMMİYORLAR! KORKUTUCU TAKMA ADIN ARKASINDAKİ HERKESİ ŞAŞIRTAN ÇİFTLEŞME SIRRI

Sadece erkeklerde bulunan bu uzun dişler kan emmek için kullanılmaz ve saldırganlık temsil etmez. Erkek geyikler bu dişleri, çiftleşme döneminde diğer erkeklerle rekabet etmek için kullanırlar. Himalayalar, Hindistan, Keşmir ve Afganistan'a özgü olan bu tür, izole yaşam alanı nedeniyle çok nadir kayda geçmektedir.

KİLOSU TAM 45 BİN DOLAR! AVCILARIN GÖZÜNÜ DÖNDÜREN DEHŞET VERİCİ KAR KAPISI

Misk geyiğinin eti yerel bir lezzet olsa da, türün karşılaştığı en büyük tehdit koku bezleridir. Yasadışı piyasada kilosu 45.000 dolara kadar satılabilen bu bezler, hayvanı avcıların açık hedefi haline getirmekte ve denetimsiz bölgelerdeki av baskısını artırmaktadır.

YARISI TAMAMEN YOK OLDU! SAVAŞ KISKACINDAKİ ORMANLAR NASIL KAÇIŞ RAMPASINA DÖNÜŞTÜ

Siyasi istikrarsızlık nedeniyle Yaban Hayatı Koruma Derneği (WCS) gibi kuruluşlar 2010'dan beri Nuristan'da doğrudan çalışamıyor. Üstelik jeolojik araştırmalar, bölgenin 1970'lerden bu yana ormanlarının %50'sinden fazlasını kaybettiğini gösteriyor. Ormansızlaşma, geyiklerin yaşam alanını parçalayarak onları korumasız bırakıyor.

KIŞ KARI BAŞLAYINCA KAPANA KISILIYORLAR! KATLİAMI KOLAYLAŞTIRAN ACIMASIZ DOĞA TUZAĞI

Geyikler yazın dik ve ulaşılması zor kayalık yamaçlarda otlayarak avcılardan korunur. Ancak kışın yoğun kar yağışı, hayvanları çaresizce alçak bölgelere inmeye zorlar. Alçak bölgelerde geyiklerin takibi kolaylaştığı için avcılık faaliyetleri bu dönemde ciddi oranda artar.

TAMAMEN YOK OLMADAN ÖNCEKİ SON ÇIRPINIŞ! BİLİM DÜNYASINI HAREKETE GEÇİREN BÜYÜK UYARI

WCS Asya programları müdür yardımcısı Peter Zahler, misk geyiğinin Afganistan'ın doğal mirası olduğunu belirterek bölgede güvenliğin iyileşmesini ve araştırmaların başlamasını umduklarını ifade etti.

Bu geyiklerin yeniden ortaya çıkması, tamamen yok olmadan önce acilen korunmaları gerektiğine dair büyük bir uyarıdır.