40 yıldır beraber yaşadığı kadını sopayla öldürdü: Çanakkale'de vahşet
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 73 yaşındaki Ramazan Cantürk, birlikte yaşadığı 72 yaşındaki Maya Ülker'i tahta sopayla döverek öldürdü.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Olay, saat 03.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Mollahasanlar köyünde meydana geldi. Ramazan Cantürk ile yaklaşık 40 yıldır beraber yaşadığı Maya Ülker arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
TAHTA SOPAYLA DÖVDÜ
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre; Cantürk, Ülker'i tahta sopayla dövdü. Ülker, kanlar içinde yerde kaldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ülker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli de gözaltına alındı.
Cantürk, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi