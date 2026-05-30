Halk TV Gündem 40 yıldır beraber yaşadığı kadını sopayla öldürdü: Çanakkale'de vahşet

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 73 yaşındaki Ramazan Cantürk, birlikte yaşadığı 72 yaşındaki Maya Ülker'i tahta sopayla döverek öldürdü.

Olay, saat 03.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Mollahasanlar köyünde meydana geldi. Ramazan Cantürk ile yaklaşık 40 yıldır beraber yaşadığı Maya Ülker arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TAHTA SOPAYLA DÖVDÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre; Cantürk, Ülker'i tahta sopayla dövdü. Ülker, kanlar içinde yerde kaldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ülker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli de gözaltına alındı.

Cantürk, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

