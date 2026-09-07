Zenginler paralarını borsadan çıkardı! Ama asıl şaşırtan bu değil

Küresel piyasalardaki yüksek değerlemeler ve artan oynaklık endişeleri, varlıklı yatırımcıların portföy stratejilerini değiştirmesine neden oluyor. Goldman Sachs verilerine göre serveti 1 milyon doların üzerinde olan yatırımcılar varlıklarının yaklaşık yüzde 20’sini nakitte tutuyor.

Ancak bu durum yatırımcıların paralarını tamamen atıl bırakmayı tercih ettiği anlamına gelmiyor. Yüksek enflasyona karşı satın alma gücünü korumak isteyen yatırımcılar, nakit pozisyonlarını faiz getirisi sağlayan kısa vadeli araçlarda değerlendiriyor.

WARREN BUFFETT'IN KASASI REKOR KIRDI

Nakit ağırlığını artıran yatırımcılar arasında dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden bazıları da bulunuyor. Warren Buffett'ın yatırım şirketi Berkshire Hathaway'in nakit ve kısa vadeli varlıkları 365,5 milyar dolara ulaşırken, PayPal'ın kurucularından milyarder yatırımcı Peter Thiel'in fonu da 100 milyon dolarlık Nvidia hissesi sattı. Yüksek nakit pozisyonu, piyasalarda sert bir düzeltme yaşanması halinde yatırımcılara kayıpları sınırlamak ve oluşabilecek yeni fırsatlara hızlı şekilde yatırım yapmak olmak üzere iki önemli avantaj sağlıyor.

ZENGİNLERİN YENİ GÖZDESİ ALTERNATİF YATIRIMLAR

Varlıklı yatırımcıların portföylerinde geleneksel hisse senedi ve tahvillerin ağırlığı azalırken alternatif yatırımların payı artıyor. Goldman Sachs araştırmasına göre 1 milyon ila 5 milyon dolar arasında yatırım yapılabilir varlığa sahip kişilerin yüzde 40'ı alternatif yatırımlara yöneliyor.

Serveti 10 milyon doların üzerinde olan yatırımcılarda ise bu oran yüzde 80'e kadar çıkıyor. Özel sermaye, özel kredi, gayrimenkul, girişim sermayesi ve sanat gibi varlıklar, zengin yatırımcıların portföylerinde giderek daha fazla yer buluyor.

ALTININ PORTFÖYDEKİ AĞIRLIĞI ARTIYOR

Varlıklı yatırımcıların yöneldiği bir diğer varlık ise altın oluyor. UBS verilerine göre yüksek net değerli yatırımcılar, 2025 yılında servetlerinin yüzde 2'sini altında tutarken, 2026'da bu oranı yüzde 3'e çıkarmayı planlıyor.

İlk bakışta sınırlı görünen bu değişim, altına ayrılan portföy payında yüzde 50'lik artış anlamına geliyor. Yüksek enflasyon, jeopolitik riskler ve piyasalardaki değerleme endişeleri sürerken, zengin yatırımcıların stratejisi daha fazla nakit, daha az geleneksel piyasa riski ve daha fazla alternatif yatırım olarak öne çıkıyor.