292 milyar dolarlık üç patron bir araya geldi! Yüzen sarayda gizemli zirve

Dünyanın en zengin isimlerinden üçünün buluşması, Hırvatistan’ın Adriyatik kıyılarında dikkatleri üzerine çekti. WhatsApp’ın kurucu ortağı Jan Koum’un yaklaşık 100 metrelik süperyatında Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve medya patronu Barry Diller bir araya geldi.

Jan Koum’a ait Moonrise isimli süperyat, Hırvatistan’ın Mljet Adası açıklarına demirledi. Bezos’un öğleden sonra yata geldiği ve böylece Koum, Bezos ve Diller’in aynı teknede buluştuğu bildirildi.

Üç ünlü iş insanının görüşmesinin içeriğine ilişkin ise kamuoyuna yansıyan herhangi bir detay bulunmuyor.

SERVETLERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Forbes’un 25 Ağustos 2026 tarihli gerçek zamanlı verilerine göre üç ismin toplam servetinin yaklaşık 292,5 milyar dolar olduğu hesaplanıyor.

Jeff Bezos’un serveti 269,7 milyar dolar seviyesindeyken, Jan Koum’un 16,7 milyar dolar, Barry Diller’ın ise 6,1 milyar dolarlık servete sahip olduğu belirtiliyor.

MOONRİSE'IN DEĞERİ 200 MİLYON DOLAR

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, buluşmanın gerçekleştiği Moonrise da başlı başına bir servet değerinde. 2020 yılında inşa edilen yaklaşık 100 metrelik süperyatın değerinin 200 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Moonrise, 16 misafir ile 32 kişilik mürettebatı ağırlayabilecek kapasiteye sahip.