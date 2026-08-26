Mehmet Ali Erbil aylar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu

Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan ve sahnelerden uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Eskişehir’de düzenlenen bir sıra gecesinde hayranlarının karşısına çıktı. Erbil’in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra Eskişehir’de ortaya çıktı. Bir ciğercide düzenlenen sıra gecesine katılan Erbil, gece boyunca keyifli anlar yaşadı.

Erbil, yakın dostu Yunus Bülbül ile birlikte mikrofon başına geçerek şarkılar söyledi. Davetlilerle sohbet eden Erbil’in neşeli ve enerjik tavırları dikkat çekti.

SON HALİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Geceden paylaşılan görüntülerde ise Mehmet Ali Erbil’in fiziksel değişimi dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şovmenin son hali sosyal medyada gündem oldu. Erbil’in önceki dönemlere kıyasla kilo aldığı görüldü.