Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Ebru Yaşar Fransa'da dayanamadı: Diyarbakır'dan uçakla getirtti

Ebru Yaşar Fransa'da dayanamadı: Diyarbakır'dan uçakla getirtti

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, Fransa'da canı Diyarbakır karpuzu çekince dayanamadı. Özel olarak Diyarbakır'dan gönderilen karpuz, Bodrum üzerinden uçakla binlerce kilometre yol kat ederek Yaşar'a ulaştırıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Ebru Yaşar Fransa'da dayanamadı: Diyarbakır'dan uçakla getirtti

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, Fransa'nın dünyaca ünlü tatil yerlerinden Saint-Tropez'de tatiline devam ederken canı Diyarbakır karpuzu çekti. Yaşar, karpuz hasretini gidermek için çözümü Türkiye'den özel olarak getirtmekte buldu.

Özel istek üzerine Diyarbakır'dan yola çıkarılan karpuz, önce Bodrum'a ulaştırıldı. Ardından uçakla Saint-Tropez'e gönderilerek Ebru Yaşar'a teslim edildi.

Böylece Diyarbakır'dan yola çıkan karpuz, Bodrum üzerinden binlerce kilometre yol kat ederek Fransa'ya ulaştı.

Ebru Yaşar Fransa'da dayanamadı: Diyarbakır'dan uçakla getirtti - Resim : 1

Bülent Ersoy sessizliğini bozdu! 'Tir tir titreyerek sahneye çıktım!Bülent Ersoy sessizliğini bozdu! 'Tir tir titreyerek sahneye çıktım!

“SEN DE BİZDENSİN”

Karpuzuna kavuşan Ebru Yaşar, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı, karpuzun fotoğrafına “Diyarbakır'dan Bodrum'a, Bodrum'dan Saint-Tropez'e ulaşan karpuz, sen de bizdensin” notunu düştü.

Ebru Yaşar Fransa'da dayanamadı: Diyarbakır'dan uçakla getirtti - Resim : 3

Yaşar, karpuzu dilimleyip yediği anları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Elinde tuttuğu karpuz diliminin üzerine ise “Vallahi Diyarbakır gibi şirin, tatlı...” yazdı.

Ebru Yaşar Fransa'da dayanamadı: Diyarbakır'dan uçakla getirtti - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şarkıcı Diyarbakır Fransa
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro