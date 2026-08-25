Ebru Yaşar Fransa'da dayanamadı: Diyarbakır'dan uçakla getirtti
Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, Fransa'da canı Diyarbakır karpuzu çekince dayanamadı. Özel olarak Diyarbakır'dan gönderilen karpuz, Bodrum üzerinden uçakla binlerce kilometre yol kat ederek Yaşar'a ulaştırıldı.
Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, Fransa'nın dünyaca ünlü tatil yerlerinden Saint-Tropez'de tatiline devam ederken canı Diyarbakır karpuzu çekti. Yaşar, karpuz hasretini gidermek için çözümü Türkiye'den özel olarak getirtmekte buldu.
Özel istek üzerine Diyarbakır'dan yola çıkarılan karpuz, önce Bodrum'a ulaştırıldı. Ardından uçakla Saint-Tropez'e gönderilerek Ebru Yaşar'a teslim edildi.
Böylece Diyarbakır'dan yola çıkan karpuz, Bodrum üzerinden binlerce kilometre yol kat ederek Fransa'ya ulaştı.
“SEN DE BİZDENSİN”
Karpuzuna kavuşan Ebru Yaşar, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ünlü şarkıcı, karpuzun fotoğrafına “Diyarbakır'dan Bodrum'a, Bodrum'dan Saint-Tropez'e ulaşan karpuz, sen de bizdensin” notunu düştü.
Yaşar, karpuzu dilimleyip yediği anları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Elinde tuttuğu karpuz diliminin üzerine ise “Vallahi Diyarbakır gibi şirin, tatlı...” yazdı.