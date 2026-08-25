Bülent Ersoy sessizliğini bozdu! 'Tir tir titreyerek sahneye çıktım!

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, son konserinde bir seyirciyle yaşadığı tartışmanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hastalığı nedeniyle konser öncesinde üç torba serum aldığını belirten Ersoy, buna rağmen 3 bin kişilik salonu hayal kırıklığına uğratmamak için sahneye çıktığını söyledi.

Bülent Ersoy, konser gecesi sağlık durumunun ciddi olduğunu belirterek sahneye çıkmadan önce tedavi gördüğünü anlattı.

Ersoy, “Çok şiddetli seyreden hastalığım dolayısıyla 3 torba serum alarak ve dört doktor, iki hemşirenin başımda beklemesiyle, tir tir titreyerek sahneye çıktım” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı, yaklaşık 3 bin kişinin kendisini dinlemek için geldiğini ve bu nedenle tüm riskleri göze alarak sahneye çıkmaya karar verdiğini söyledi.

YAPIMCIYI DİNLEMEDİ SAHNEYE ÇIKTI

Konserin yapımcısı Burak Tanrısever'in sağlık durumu nedeniyle sahneye çıkmamasını önerdiğini aktaran Ersoy, buna rağmen kararından vazgeçmediğini belirtti.

Ersoy, “Bu halde çıkamazsınız Bülent Hanım, lütfen konseri başka bir güne alalım” denilmesine karşın seyircilerini düşünerek sahneye çıktığını ifade etti.

Ünlü şarkıcı, sahne arkasında dört doktor ve iki hemşirenin bulunduğunu, ayrıca konser alanında bir ambulansın da hazır beklediğini söyledi.

"HADDİNİ BİLMEYENE HADDİNİ BİLDİRMEK DEĞİL MİDİR?"

Bir kişinin yüksek sesle “Nerede kaldınız, saat kaç farkında mısınız?” şeklinde tepki gösterdiğini belirten Ersoy, “Haddini bilmeyene haddini bildirmek değil midir?” diyerek o kişiye verdiği cevabın saygısızlık olmadığını söyledi.

Yaşanan olay nedeniyle sahneden inmeyi düşündüğünü ancak bunu yapması halinde diğer seyircilerin mağdur olacağını söyleyen Ersoy, “Bir tek kişi için sahneden inmiş olsaydım, o zaman da herkes diyecekti ki: ‘Nerede kaldı bu 2999 kişiye duymuş olduğunuz saygı?’” ifadelerini kullandı.

Ersoy, hayatı boyunca “pire için yorgan yakmadığını” belirterek kendisi için asıl önemli olanın yıllardır destek veren dinleyicileri olduğunu vurguladı.

PLAYBACK İDDİALARINA DA YANIT VERDİ

Bülent Ersoy, konserin ardından gündeme gelen “playback yaptı” iddialarına da açıklık getirdi.

“Yüzünü Göremem” adlı eseri playback olarak seslendirdiğini kabul eden Ersoy, bunun nedeninin saz arkadaşlarının eserin provasını yapmamış olması olduğunu söyledi.

Ancak playback konusunda deneyimli olmadığını belirten sanatçı, “Ben playback işini beceremem. Ben insan aldatmayı sevmiyorum” dedi.