Zam fırtınası! Motorin 100 lirayı aşabilir!

Motorin rekordan rekora koşuyor. Motorinin litresi, bugün gelen 6 lira 62 kuruşluk zamla birlikte birçok ilde 100 liraya dayanırken; dağıtım şirketine göre küçük değişiklik gösterebilmekle birlikte Hakkâri’de bir litre motorinin fiyatı 98 lira 40 kuruşa çıktı. Üç büyükşehirden İzmir ise Ankara ve İstanbul’un önünde yer alırken, İzmir’de bir litre motorinin fiyatı 96 lira 98 kuruşa yükseldi.

Küresel piyasalardaki riskler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorin peş peşe zamlanarak tüm zamanların fiyat rekorunu kırarken; benzin 80 lirayı aştı, motorinin litresi de bugünkü 6 lira 62 kuruşluk artışla birlikte pek çok ilde 100 lira sınırına dayandı.

ŞEHİRLERE GÖRE GÜNCEL TABELA FİYATLARI

Fiyat artışları sonrasında Anadolu’daki pek çok ilde tabelalar tırmanışa geçti. Hakkâri’de bir litre motorinin fiyatı 98 lira 40 kuruşa çıkarken, bu rakam Van’da 98 lira 32 kuruş, Elazığ’da 98 lira 38 kuruş, Erzurum’da 97 lira 77 kuruş, Giresun’da 97 lira 52 kuruş, Kahramanmaraş’ta 97 lira 69 kuruş, Trabzon’da 97 lira 43 kuruş ve Konya’da 97 lira 88 kuruş olarak kaydedildi.

Üç büyükşehirde ise motorin fiyatları Ankara’da 96 lira 69 kuruşa, İstanbul’da 95 lira 59 kuruşa ve İzmir’de 96 lira 98 kuruşa yükseldi. Öte yandan Antalya, büyükşehirler içerisinde en pahalı motorini satan il olarak dikkat çekti; bu şehirde motorinin litre fiyatı 98 lira 4 kuruş oldu.

RAFİNERİ VE ULAŞIM ETKİSİ

Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı’na yaptıkları açıklamada, illerin rafineriye uzaklığının motorin ve benzinin litre fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirterek, “Rafineriye uzaklık ve ulaşım maliyetleri doğal olarak akaryakıt satış fiyatlarını, bazı illerde kuruş düzeyinde artırıyor” dedi.

100 LİRA VE ÖTESİ

Sektör kaynakları, küresel piyasalarda motorinin ve benzinin ton fiyatının yükselmeye devam ettiğini kaydederek, “Bu tabii, yeni zamları tetikleyebilir. 100 lira ve ötesi de görülebilir” diye konuştu.