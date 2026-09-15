Akaryakıtta 3 haneli dönem koşa koşa geliyor, zam dalgası kapıda! Gözler Şimşek'te: Vergiden vazgeçecek mi?

İktidarın akaryakıt üzerindeki ateşi geçici olarak düşürmek amacıyla uyguladığı vergi müdahalesinin üzerinden henüz bir ay bile geçmeden motorin yeniden üç haneli rakamlara dayandı.

Uluslararası piyasalardaki arz krizleri, tırmanan petrol fiyatları ve kademeli olarak artırılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedeniyle pompa fiyatları 97 lirayı aşarken; 50 litrelik bir deponun maliyeti 4 bin 780 liraya fırladı.

AKARYAKIT 5 YILDA 3 HANEYİ GÖRDÜ

Akaryakıt fiyatları ilk kez Aralık 2021'de çift haneyi görmüştü.

Ondan önce 20 yıl boyunca tek haneliydi. Ancak iktidarın ekonomi yönetimi yüksek enflasyonu körüklerken fiyatlar da hızla tırmandı.

Ortadoğu savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatları akaryakıtı doğrudan etkilese de, yüksek enflasyon altındaki Türkiye'de uzun süre vergiden vazgeçilmedi. Fiyatlar ise adeta alev aldı.

YÜZDE 900 ARTIŞ

2001-2021 yılları arası bir haneden 2 haneye çıkan motorin fiyatı 5 yıl içinde yüzde 900'e yakın bir artışla 100 liraya yakın bir yükseliş kaydetti.

Buna rağmen iktidar vergiden vazgeçmedi. Ta ki zamlar baş edilemez seviyeye gelene kadar.

İktidar küresel fiyat artışlarının pompaya yansımasını sınırlamak amacıyla 13 Ağustos'ta vergi müdahalesi yaptı. O tarihten sonra Ağustos ayı zamsız geçti ancak hemen ardından eylül artışla başladı.

Motorin fiyatları yeniden 100 Türk Lirası sınırına dayandı. Motorinin yeniden bu seviyelere yaklaşmasında küresel petrol ve dizel piyasasındaki arz sıkıntısının yanı sıra eylül ayında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) de etkili oldu.

97 LİRAYI AŞTI

Motorin (dizel yakıt) litre fiyatına yapılan yaklaşık 6,67 liralık dev zammın ardından, İstanbul Avrupa Yakası'nda ortalama 95,5 Türk Lirası'ndan satılmaya başlandı.

Motorinin litresi Ankara'da yaklaşık 96,7 Türk Lirası, İzmir'de ise 97 Türk Lirası seviyesinden listelenirken; Doğu illerinde fiyatlar 98 lirayı aştı.

AĞUSTOS AYINDA ÖTV SIFIRLANMIŞTI

13 Ağustos'ta motorinde uygulanan ÖTV'yi ay sonuna kadar sıfırlamıştı. Karar öncesinde litre başına 7,74 Türk Lirası düzeyinde bulunan fiili ÖTV'nin sıfırlanması, Katma Değer Vergisi (KDV) etkisiyle birlikte pompa fiyatında yaklaşık 9,29 Türk Lirası'lık düşüş yaratmıştı.

VERGİDEN VAZGEÇMEK YOK! KADEMELİ ALINACAK

Aynı kararla motorin için yıl sonuna kadar kademeli bir ÖTV takvimi belirlendi. Buna göre 1 Eylül'den itibaren motorinden litre başına 3 Türk Lirası ÖTV alınmaya başlandı. Vergi Ekim ayında 6 Türk Lirası'na, Kasım ayında 9 Türk Lirası'na ve Aralık ayında 12 Türk Lirası'na yükselecek.

1 Ocak 2027'den itibaren ise litre başına 13,9006 Türk Lirası olacak. Motorin aynı zamanda eşel mobil sisteminin kapsamından çıkarılarak önceden belirlenmiş bir vergi patikasına bağlandı.

PETROL DÜŞMEZSE 3 HANELİ FİYATLAR KAÇINILMAZ

Küresel fiyatlar ve döviz kuru gerilemezse, üç haneli pompa fiyatlarının Aralık yerine Ekim ayında tabloları tamamen sarması bekleniyor. Yılın başından bu yana motorin yüzde 72,4, benzin ise yüzde 50,5 oranında zamlandı.

1 Ocak'ta 54 lira 38 kuruş olan motorinin litre fiyatı son zamla 95 lira 59 kuruşa çıktı; ocak ayında 2 bin 719 liraya dolan 50 litrelik depo artık 4 bin 780 liraya doluyor.

EKONOMİK ETKİLER VE SEKTÖREL TEPKİLER

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, yılın sekiz ayında enflasyonun yüzde 22.1 olduğunu anımsatarak, akaryakıt artışlarının genel fiyat düzeyinin üç-dört katına ulaştığını belirtti.

Bu artışların tarım ve imalat sanayindeki girdi maliyetlerini tırmandırdığını vurgulayan Yılmaz, motorindeki artışın Eylül ayı enflasyonuna doğrudan etkisinin yaklaşık 0.39 puan, 9 aylık birikimli katkısının ise 1.63 puan olacağını, yıl sonu enflasyonunun yüzde 32 civarında oluşmasını beklediklerini ifade etti.

Siyaset cephesinden de tepkiler gecikmedi. İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, son 3 yılda Brent petroldeki artış yüzde 14 iken motorin fiyatlarındaki artışın yüzde 125 bulduğunu belirterek, "Milletin sırtına yüklediğiniz vergiler!" diyerek duruma tepki gösterdi.

SEKTÖRÜ DE VURDU! TABELALARIN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR

Öte yandan, akaryakıt fiyatlarının litrede 100 lira eşiğine dayanması sektörü de operasyonel olarak vurdu.

Türkiye genelindeki 14 bin istasyonda bulunan pompaların üçte ikisinde sayaçların 3 haneli rakamları gösterecek donanıma sahip olmaması nedeniyle, sektör yaklaşık 212.5 milyon dolarlık bir sayaç ve otomasyon güncelleme maliyetiyle karşı karşıya kaldı. İstasyonlar olası kilitlenmelerin önüne geçmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile temaslarını yoğunlaştırdı.

YENİ TABELALAR TAKILMAYA BAŞLANDI

Eski tip iki haneli fiyat göstergelerinin yeni zamları yansıtmakta yetersiz kalması üzerine işletmeler LED ekranlı sistemlere geçiş yapmaya başladı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrası Bursa'nın İnegöl ilçesindeki petrol istasyonlarında eski tabelalar değişti.

Uzun yıllardır kullanılan mekanik fiyat gösterim sistemleri, iki haneli düzene göre tasarlandığı için yeni fiyatlamalarda üçüncü haneyi yansıtmakta yetersiz kalıyor.

Gösterge sorununa çözüm arayan işletmeciler, eski mekanik tabelalarını yeni nesil LED ekranlı sistemlerle değiştirmeye başladı.

Genç gazete adlı yerel haber sitesinin haberine göre, işletmeciler LED tabelalar sayesinde fiyat güncellemelerinin daha kolay yapılabildiği ve üç haneli rakamların sorunsuz biçimde gösterilebildiği belirtildi.