YENİ Parti borsa için acil diyerek listeyi paylaştı: Emlak Katılım çağrısı

Sermaye piyasalarını sarsan ve 131 yatırım fonunun tasfiye edilmesiyle sonuçlanan büyük krizin ardından eleştiriler artarak devam ediyor.

Yeni Parti Ekonomi Eşgüdüm Konseyi konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama yaparak, yaşanan vurgunun sadece birkaç fonun meselesi olmadığını, kamu otoritesinin verdiği izinlerin ve geciken denetimlerin de aydınlatılması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiye işlemleri için Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı görevlendirdiği hatırlatıldı.

MEHMET ŞİMŞEK'E "ON AY BOYUNCA NEYİ BEKLEDİNİZ?" SORUSU

Yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik eleştiriler ve sorular yer aldı. Kasım 2025'te dönemin SPK Başkanı ile birlikte fonlardaki manipülasyona izin verilmeyeceğinin açıklandığı hatırlatılarak, kapsamlı bir müdahale için yaklaşık on ay neden beklendiği soruldu. Bu süreçte şüpheli yapıların 4-5 kat büyüdüğü ve yüz binlerce yeni yatırımcının bu fonlara çekildiği vurgulandı.

SPK’nın yayımladığı düzenleme takviminin adeta bir itiraf metni niteliğinde olduğu ifade edilerek, 28 Ağustos’tan önce atılmayan adımların birikmiş riskleri büyüttüğü dile getirildi.

DENETİM ZİNCİRİ VE GEÇMİŞ İZİNLER MASAYA YATIRILMALI

Suç duyurularının sadece işlemleri yürüten fon yöneticileriyle sınırlı kalmaması gerektiği belirtilen açıklamada, ana mekanizmayı kuran patronların ve siyasi destekçilerinin de soruşturulması istendi. Onlarca hissede gerçekleşen işlemler bu ölçekte büyürken gözetim ve denetim mekanizmalarının neden çalışmadığının açıklanması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca söz konusu fonların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmesine imkan veren kararların, finansal yeterliliği tartışmalı şirketlere verilen halka arz izinlerinin ve unvan değişikliklerinin geçmişteki SPK yönetimleri tarafından geriye dönük olarak incelenmesi talep edildi.

Açıklamada, dönemin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yöneticilerinin sorumluluklarına da dikkat çekilerek, finansal kuruluş sahiplerinin aynı zamanda banka ortağı olmasının getirdiği risklerin araştırılması gerektiği kaydedildi.

MASAK VE KAMU KAYNAKLARI UYARISI

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) şüpheli işlemlerle bağlantılı kişiler hakkında hangi tedbirleri aldığının açıklanması istenen açıklamada, fonlar nitelikli yatırımcılara açılmadan önce kimlerin içeride olduğu, sonrasında kimlerin hangi tarihlerde ve hangi tutarlarla çıktığının siyasi etkiden uzak biçimde incelenmesi gerektiği belirtildi.

Emlak Katılım'ın bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman'ın Katılımevim ve Birevim'in satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığının Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildiği hatırlatılarak, kamu sermayeli bir kuruluş üzerinden yapılacak olası bir satın almada geçmiş dönemden kaynaklanan zararların halkın sırtına yüklenmemesi gerektiği vurgulandı.

Şirketlerin kamu tarafından devralınmasının geçmiş dönemin sorumlularını aklamaması gerektiği ifade edildi.

YENİ PARTİ'DEN ACİL ÇÖZÜM LİSTESİ

Sürecin sıradan bir tasfiye operasyonuyla kapatılamayacağını belirten Yeni Parti Ekonomi Eşgüdüm Konseyi, kamuoyuna şu somut talepleri sundu: