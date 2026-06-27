Yasa teklifi sunulacak: Zenginlerden bir seferlik vergi istenecek

Kaliforniya'da milyarderlerden net servetlerinin %5'i oranında tek seferlik vergi tahsil edilmesini içeren yasa teklifi, kasım ayı içerisinde referanduma sunulacak.

MİLYARDERLER TAŞINMAYA BAŞLADI

Söz konusu taslağın kabul görmesi durumunda, eyalet sınırlarında yaşamını sürdüren 200'den fazla milyarder bu ek vergiden doğrudan etkilenecek. Düzenleme henüz yasal bir nitelik kazanmadan önce bile kimi milyarderlerin Kaliforniya'dan göç etmeye başladığı aktarılırken; piyasa uzmanları bu durumun, daha geniş çaplı bir milyarder göçünün ilk adımları olabileceği uyarısında bulunuyor.

Ultra zengin kesime hukuki danışmanlık hizmeti sunan David Lesperance, söz konusu vergi hamlesinin geriye dönük olarak işletilecek olması sebebiyle, bazı müvekkillerinin sene başından evvel eyaletten ayrıldığını bildirdi. Dünya gazetesinin haberine göre Google'ın kurucu ortakları olan Sergey Brin ve Larry Page'in de bu periyotta Kaliforniya ile olan ticari ve kişisel bağlarını seyrekleştirdiği dile getirildi.

HUKUKİ SÜREÇ GÜNDEMDE

Diğer taraftan, teklifin referandumdan onay alarak geçmesi durumunda, yasal düzenlemenin anayasaya aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yargı mercilerine taşınması öngörülüyor. Bu vergi modelinden elde edilecek gelir kaynağının ise ağırlıklı olarak sağlık hizmetlerinin finansmanında kullanılması amaçlanıyor.