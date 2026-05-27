Yabancı yatırımcı otomotivden de kaçıyor

Her geçen gün derinleşen ekonomik kriz, sanayi üretimini de derinden sarsmaya başladı. Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, daha önce yaptığı bir basın toplantısında, “Maliyet artışı, yüksek enflasyon düşük kur dengesizliği gibi sorunlar böyle giderse, tekstilin Mısır’a kaçması gibi otomotiv sektörü de yatırımlarını yurt dışına çıkaracak" uyarısını yapmıştı.

TEMSİLCİLERDEN ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK VE MALİYET VURGUSU

Bu uyarı ilk etapta otomotiv yan sanayisinde gerçekleşmeye başladı. Yabancı üreticiler birer birer Türkiye’deki yatırımlarını sonlandırırken konuşan sektör temsilcileri, ‘öngörülebilirlik’, ‘maliyet’ ve ‘rekabetçilik’ konularına dikkat çekti.

BİNLERCE İSTİHDAM KAYBI YAŞANDI

Türkiye’de ekonomi ve siyasette tablo gün geçtikçe karamsarlaşırken otomotiv yan sanayide önce 54 yıldır Bursa’daki fabrikasında hidrolik, yakıt ve fren sistemleri parçaları üretimi yapan Bosch, 1500 kişilik istihdam daralmasına gitti. Artan maliyetler, düşen rekabet gücü ve ekonomik daralma etkisiyle alınan bu kararı, dünyanın en büyük otomotiv güvenlik sistemleri üreticisi Autoliv’in Türkiye’deki üretimini sonlandırma adımı takip etti. Şirket, 2 bin 200 çalışanını kademeli bir şekilde işten çıkararak Türkiye’de üretimden çekildi.

Son olarak İtalyan jant üreticisi Magnetto Wheels, Türkiye operasyonlarından çıkma kararı aldığını duyurdu. Sözcü'nün haberinde görüşleri yer alan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Yakup Birinci, yatırımcıların kararlarında yatırım ortamında öngörülebilirlik, rekabetçi maliyet yapısı ve dönüşüm ile yatırımları destekleyen mekanizmaların etkili olduğunu kaydetti.

“AVRUPA İLE MALİYETTE REKABETE GİRDİK”

Türkiye’de sektörün en temel gündemlerinden birinin rekabetçilik olduğunu söyleyen TAYSAD Başkanı Yakup Birinci, şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle yüksek finansman maliyetleri, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artış, kur-enflasyon dengesi, küresel pazarlardaki fiyat baskısıyla birleşince Türkiye’deki üreticiler açısından zorlayıcı bir tablo ortaya çıkıyor. Türkiye artık yalnızca Doğu Avrupa ülkeleriyle değil; Portekiz ve İspanya gibi Batı Avrupa ülkeleriyle benzer işçilik maliyet seviyelerinde rekabet etmek durumunda kalıyor. Bu durum sadece yeni yatırım kararlarını değil, aynı zamanda yeni siparişlerin hangi ülkelere yönleneceğini de etkiliyor.”

“YATIRIM İŞTAHI GERİLEDİ”

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ali Özçete, üyeleriyle yaptıkları anket çalışmasını hatırlatarak şunları söyledi:

“Üyelerimizin kapasite kullanım oranları önceki çeyreğe göre yüzde 72’den yüzde 68’e geriledi. Bir önceki çeyrekte üyelerimizin yüzde 25,6’sı yatırım planlıyordu şu anda bu oran yüzde 20,8’de. Üyelerimiz arasında istihdamı artırmayı planlayanların oranı yalnızca yüzde 10. Yüzde 27’si daralmaya gideceğini söylerken yüzde 63’ü ise istihdamı korumayı amaçlıyor.”