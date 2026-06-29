Veli Efendi'de bir emekli maaşı yediler

Kurucu önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 100. Gazi Koşusu'ndaki iki ayrı fotoğraf, milyonlarca emeklinin açlık sınırında yaşam mücadelesi verdiği, ücretli çalışanların sınırda yaşm sürdüğü Türkiye'de ekonomik uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi.

1927 senesinden bu yana organize edilen ve Türkiye'deki at yarışçılığının en prestijli derbisi olarak bilinen Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü dün İstanbul'da yapıldı. Veliefendi Hipodromu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona katılan tanınmış isimler ve giydikleri özel kıyafetlerin yanı sıra, VIP bölümünde konuklara sunulan menünün fiyatı etkinliğe damgasını vurdu.

HİPODRUMDA KAST SİSTEMİ GİBİ YERLEŞİM

Bu lüks hizmetin sunulduğu özel bölümün hemen alt kısmında ise yarışı izlemek için toplanan binlerce kişinin, sıcak havada yalnızca şapkalarıyla güneşten korunmaya çalışarak mücadeleyi takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.

MENÜ BİR EMEKLİ MAAŞI EDİYOR

Menü detaylarına göre, alkollü içeceklerin dahil edilmediği ve yedi yaşından büyük herkesin tam ücrete tabi tutulduğu ziyafetin kişi başı bedeli KDV dahil 20 bin TL olarak belirlendi.

Söz konusu menü listesinde şu detaylar yer aldı: Rozbif, biber dolma, patlıcan soslu girit ezme, pembe sultan, havuç tarator ve aşk acısından oluşan ordövr tabağı; masalara serpme olarak bombay fasulye, pilaki, havuç salatalık kokteyl, karışık çerez ve peynir tabağı; salata; ara sıcak olarak peynirli su böreği ile içli köfte.

Ana yemek tercihinde safranlı pilav eşliğinde hünkar beğendili süt kuzu incik veya fırında sebzeli piliç but sunulurken, menü kavun, karpuz, kirazdan oluşan mevsim meyveleri ve meyveli irmik helvası ile son buldu.

ŞIKLIK YARIŞI

Öte yandan yarışın bir geleneği ise şık kıyafetler. Özellikle kadınlar, abiyeleriyle hipodromda göz kamaştırırken, dönemin ruhunu yansıtan şapkalar dikkat çekti.

ÜNLÜLER YARIŞI İZLEDİ

Bu sene 100. kez düzenlemesi ayrıca ilgi çeken yarışı, spor dünyasından televizyona birçok ünlü isim izledi.

GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHSEL GEÇMİŞİ

Milli Mücadele dönemlerinde Ankara'da yapılan at yarışlarını kendi himayesine alan Mustafa Kemal Atatürk, 1927 senesinde verdiği talimatla Gazi Koşusu'nun başlatılmasını sağladı. Atatürk, imkan buldukça hipodromdaki yarışları yerinde seyrediyordu.

İLK YARIŞIN ÖDÜLÜ 2 BİN LİRAYDI

Tarihteki ilk Gazi Koşusu, 10 Haziran 1927 tarihinde 2 bin metrelik parkurda yapıldı. Bu yarışta birincilik ikramiyesi 2 bin lira olarak tespit edildi. Koşuyu, Ali Muhiddin Hacıbekir'e ait "Neriman" isimli safkan, jokeyi İhsan Atçı idaresinde birinci sırada tamamladı.

Bu tarihi anı Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü birlikte takip etti.

Sonraki senelerde bu önemli yarışı Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün "Olgo" ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın "Cap Gris Nez" adlı atları kazandı.

Koşu, İstanbul'da ilk defa 1968 yılında düzenlenirken, bu mücadeleyi Burhan Karamehmet'e ait "Asuvan" adlı safkan kazandı. Gazi Koşusu'nda, Atatürk'ü at üzerinde gösteren som gümüşten heykel ise 1970'ten itibaren şampiyonlara verilmeye başlandı. Heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın imzasını taşıyan bu esere ilk sahip olan kişi, "Sadettin" isimli safkanın sahibi Sadun Atığ oldu.