Vadeli mevduatta dengeler değişti! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Vadeli mevduatta faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor. Bankaların 1 milyon TL için sunduğu 32 günlük getiriler güncellenirken, yüksek faiz oranlarının her zaman daha fazla kazanç sağlamadığına dikkat çekiliyor.
Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen yatırımcılar için vadeli mevduat hesaplarında faiz yarışı sürüyor. Ancak uzmanlar yüksek brüt faiz oranının her zaman daha fazla kazanç anlamına gelmediğini, seçim yapılırken net getirinin dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.
Ekonomideki dalgalı seyrin devam etmesiyle birlikte tasarruf sahipleri, birikimlerini enflasyona karşı koruyacak yatırım araçlarına yöneliyor. Risksiz getiri arayışında olan yatırımcıların sorgulamaları son dönemlerde arama motorlarına da yansıyor.
Özellikle 1 milyon TL ve üzerindeki birikimler için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları tasarruf sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Sunulan getiriler yatırım kararlarında önemli rol oynuyor.
BANKALARIN REKABETİ HIZLANDI
Bankacılık sektöründe müşteri kazanma yarışı sürerken, bu rekabet faiz oranlarına da yansıyor. Bankalar, farklı kampanyalarla tasarruf sahiplerine çeşit çeşit seçenekler sunarken, açıklanan brüt faiz oranları ile elde edilecek net kazanç arasında önemli farklar oluşabiliyor.
Uzmanlar günlük vadeli hesaplarda duyurulan yüksek brüt faiz oranlarının yanıltıcı olabileceğine dikkat çekiyor. Bazı ürünlerde vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen tutarlar, yatırımcının vade sonunda elde edeceği net getiriyi düşürebiliyor. Finans uzmanları vadeli mevduat tercihi yapılırken yalnızca açıklanan brüt faiz oranlarına odaklanılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Sağlıklı bir vade sonunda hesaba geçecek olan net kazancın dikkate alınmasının daha doğru olduğu ifade ediliyor.
Banka banka güncel tablo şöyle:
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25.315 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 27.846 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.846 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 28.208 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 21.179 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.021.179 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 40,47
Net Kazanç: 29.690 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.690 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 29.654 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.654 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 30.016 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.030.016 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,76
Net Kazanç: 30.204 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.030.204 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 27.155 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.155 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 28.113 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.113 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44,5
Net Kazanç: 28.606 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.606 TL