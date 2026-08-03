Vadeli mevduatta dengeler değişti! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen yatırımcılar için vadeli mevduat hesaplarında faiz yarışı sürüyor. Ancak uzmanlar yüksek brüt faiz oranının her zaman daha fazla kazanç anlamına gelmediğini, seçim yapılırken net getirinin dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

Ekonomideki dalgalı seyrin devam etmesiyle birlikte tasarruf sahipleri, birikimlerini enflasyona karşı koruyacak yatırım araçlarına yöneliyor. Risksiz getiri arayışında olan yatırımcıların sorgulamaları son dönemlerde arama motorlarına da yansıyor.

Özellikle 1 milyon TL ve üzerindeki birikimler için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları tasarruf sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Sunulan getiriler yatırım kararlarında önemli rol oynuyor.



BANKALARIN REKABETİ HIZLANDI

Bankacılık sektöründe müşteri kazanma yarışı sürerken, bu rekabet faiz oranlarına da yansıyor. Bankalar, farklı kampanyalarla tasarruf sahiplerine çeşit çeşit seçenekler sunarken, açıklanan brüt faiz oranları ile elde edilecek net kazanç arasında önemli farklar oluşabiliyor.

Uzmanlar günlük vadeli hesaplarda duyurulan yüksek brüt faiz oranlarının yanıltıcı olabileceğine dikkat çekiyor. Bazı ürünlerde vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan ve faiz işletilmeyen tutarlar, yatırımcının vade sonunda elde edeceği net getiriyi düşürebiliyor. Finans uzmanları vadeli mevduat tercihi yapılırken yalnızca açıklanan brüt faiz oranlarına odaklanılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Sağlıklı bir vade sonunda hesaba geçecek olan net kazancın dikkate alınmasının daha doğru olduğu ifade ediliyor.



Banka banka güncel tablo şöyle:

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25.315 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL



İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27.846 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.846 TL

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.208 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL



ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 21.179 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.021.179 TL

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 40,47

Net Kazanç: 29.690 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.690 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29.654 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.654 TL

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30.016 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.016 TL

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,76

Net Kazanç: 30.204 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.204 TL



QNB

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 27.155 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.155 TL



YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 28.113 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.113 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Net Kazanç: 28.606 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.606 TL