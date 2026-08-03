12 yıl aynı takımda oynadı: Rakibine imza attı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, tecrübeli orta saha oyuncusu Jordan Henderson'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Brentford ile sözleşmesini karşılıklı fesheden 36 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

BRENTFORD İLE PREMIER LİG'E DÖNDÜ

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Al-Ettifaq ve Ajax formaları giyen Henderson, geçen sezon Brentford ile yeniden Premier Lig'e dönerek 32 maçta görev yaptı. Kariyeri boyunca kazandığı başarılar ve liderlik özellikleriyle tanınan deneyimli orta saha, Chelsea'nin orta saha rotasyonuna önemli katkı sağlaması beklenen isimler arasında yer alıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'nin Panama'yı 2-0 mağlup ettiği maçta sonradan oyuna giren Henderson, dört farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk İngiliz futbolcu olmuştu.

12 YIL LIVERPOOL’DA OYNADI

Jordan Henderson, 2011 ve 2023 arasında 12 sezon boyunca Liverpool forması terletti.

İngiliz oyuncu, uzun yıllar takımın kaptanlığını yaparken, 7 büyük kupa kazandı.

İşte kazandığı kupalar:

Premier League (2019-20)

UEFA Şampiyonlar Ligi (2018-19)

FA Cup (2021-22)

2 Lig Kupası

UEFA Süper Kupası

FIFA Kulüpler Dünya Kupası

Henderson, özellikle kaptan olarak Liverpool'un 30 yıllık lig şampiyonluğu hasretini sona erdiren kadronun en önemli isimlerinden biri olarak kulüp tarihine geçti.