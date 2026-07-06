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Halk TV Ekonomi Uygun uçak biletleriyle biliniyordu: ABD'li yatırım şirketine yeşil ışık

Uygun uçak biletleriyle biliniyordu: ABD'li yatırım şirketine yeşil ışık

İngiliz havacılık sektöründe uygun fiyatlarıyla bilinen easyJet, ABD merkezli finansal yatırım şirketi Castlelake tarafından masaya konulan 5,5 milyar sterlin değerindeki devralma teklifine yeşil ışık yakmayı planladığını açıkladı.

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Uygun uçak biletleriyle biliniyordu: ABD'li yatırım şirketine yeşil ışık

Havacılık devinin yatırımcılarına yönelik gerçekleştirdiği resmi bildirimde, şirket yönetimlerinin dün akşam saatlerinde satın alma şartları üzerinde prensip bazında uzlaşıya vardığı ilan edildi.

ONAYLAMA EĞİLİMİNDE

Uygun uçak biletleriyle biliniyordu: ABD'li yatırım şirketine yeşil ışık - Resim : 1

İki şirket arasında bir süredir perde arkasında yürütülen yoğun müzakere süreçlerinin neticesinde, easyJet yönetiminin bu teklifi onaylama eğiliminde olduğu not edildi.

Söz konusu 5,5 milyar sterlinlik devralma hamlesinin, FTSE 250 endeksinde işlem gören hava yolu şirketinin hisse başına 6,90 sterlinlik bir fiyata denk geldiği belirtildi.

38 ÜLKEDE DEV OPERASYON AĞI

Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’daki Luton Havalimanı’nda genel merkezi yer alan bütçe dostu hava yolu devi, küresel ölçekte devasa bir operasyonu yönetiyor.

Güncel verilere göre şirket, tam 38 farklı ülkede ve 164 havaalanında aktif olarak uçuş faaliyetlerini sürdürüyor. Bununla birlikte dev işletme bünyesinde 19 bin kişiye istihdam sağlanıyor.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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