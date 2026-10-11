Üreticiler net karar aldı! 1 hafta boyunca çalışmayacaklar

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Manisa’nın Akhisar ilçesinde zeytin üreticileri, alım fiyatlarının düşük kalmasını protesto etmek için bir araya geldi. Zeytinliova Mahallesi’nde komisyoncular eleklerini kapatarak zeytin alımını durdurdu. Eylemin bir hafta süreceği ve bu süre boyunca zeytin toplanmayacağı açıklandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Akhisar’ın bazı mahallelerinde de zeytin toplama işleminin durdurulduğu bildirildi. Zeytinliova’da üreticilerin eylemi dün de devam ederken bazı çiftçiler traktörleriyle protestoya katıldı.

ZEYTİN FİYATLARI GERİLEDİ

Bu yıl zeytinde ürün yılı olmasına rağmen fiyatların düşük kalması üreticilerin tepkisine neden oldu. Manisa’da 'uslu' türü zeytinin kilogram fiyatı, geçen yıl yaklaşık 50 liraya kadar çıkarken bu sezon ortalama 17-18 liraya geriledi. 'Domat' tipi zeytinde de benzer bir düşüş yaşandı.

'İri domat' zeytininin kilogram fiyatı bir hafta içinde önce 80 liradan 70 liraya, ardından 60 liraya düştü. Normal 'domat' türü zeytinin kilogram fiyatı ise 25-30 lira seviyesinde kaldı.

ÜRETİCİNİN ELİNE 10 LİRA GEÇİYOR

Yağlık zeytinde kilogram başına üreticiye ödenen fiyat yaklaşık 10 liraya kadar geriledi. Üreticiler, mevcut fiyatların işçilik maliyetlerini bile karşılamadığına dikkat çekiyor.