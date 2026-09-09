Ünlü şeker markası iflas koruması istedi: Temizlik ürünleri de vardı

Gıda ile temizlik malzemelerinin toptan ticaretini yürüten Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Tekirdağ merkezli işletme için mahkeme tarafından 3 aylık geçici konkordato mühleti kararı verilirken, bu karar şirket sahipleri Dilek Göçler ve Necip Beştepe'yi de kapsayacak şekilde alındı. Şirketin konkordato ilan etmesiyle beraber alacaklılar için de yasal başvuru süreci resmen devreye girdi.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİYLE BİLİNİYORDU

Ege Gıda Meşrubat, yalnızca gıda ürünleriyle sınırlı kalmayıp aynı zamanda temizlik ve farklı sektörlere hitap eden çok sayıda malzemeyle de piyasada varlık gösteriyordu. Şirketin üretim ve satışını gerçekleştirdiği ürün çeşitleri arasında şeker, çay, bulgur, nişasta, sirke, kuru fasulye, irmik, çamaşır suyu, gazoz ve antifriz gibi temel tüketim ile sanayi girdisi niteliğindeki maddeler yer alıyordu.

MAHKEMEDEN ALACAKLILARA ÇAĞRI

Edirne 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, yürütülen konkordato süreci doğrultusunda alacaklılara da resmi bir çağrıda bulundu.

Alacaklıların 7 gün içerisinde mahkemeye dilekçeyle başvurarak konkordato şartlarının oluşmadığını somut delilleriyle ortaya koyabilecekleri ve sürecin mahkeme tarafından reddedilmesini talep edebilecekleri kamuoyuna duyuruldu.

VERGİ RAKAMLARINDAKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Ege Gıda Meşrubat'ın son üç yıllık mali ve vergi rakamları da paylaşıldı. CNBC-e'de yer alan habere göre şirketin mali bilançolarına göre vergi matrahı ve tahakkuk eden vergi tutarları şu şekilde gerçekleşti:

2023 yılı: Vergi matrahı 3 milyon 119 bin 319 Türk Lirası, tahakkuk eden vergi 779 bin 829 Türk Lirası oldu.

2024 yılı: Vergi matrahı 3 milyon 377 bin 108 Türk Lirası, tahakkuk eden vergi 844 bin 277 Türk Lirası olarak gerçekleşti.

2025 yılı: Vergi matrahı 2 milyon 967 bin 374 Türk Lirası, tahakkuk eden vergi ise 741 bin 843 Türk Lirası düzeyinde kaldı.

Açıklanan bu rakamlara göre şirketin 2025 yılında bildirdiği vergi matrahının, bir önceki yıla kıyasla belirgin bir gerileme kaydettiği görüldü.