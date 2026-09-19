Tutuklanan Destek Holding’in patronu Altunç Kumova’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Destek Holding’in patronu Altunç Kumova’nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

'HİSSE ALIM SATIMIYLA ALAKAMIZ BULUNMAMAKTADIR'

Altunç Kumova savcılıkta verdiği ifadesinde, “39 yıldır ticaretle uğraşırım. Destek Holding A.Ş.’nin yüzde 99 oranında büyük ortağıyım. Bu holdingimizin bünyesinde banka, faktoring, aracı kurum, portföy yönetim şirketi (PYŞ) ve kripto şirketi bulunmaktadır. Bankacılık sektöründe de 5 yıldır faaliyet göstermekteyiz. Destek Faktoring’in 2025 yılı şubat ayında halka arzı onaylandı. Halka arz sürecinde ilk olarak bir bankayla anlaşmıştım.

Ancak o bankanın bu süreçte yetersiz kalması nedeniyle çalışmamızı sonlandırıp Tera Yatırım ile anlaşma sağladım.

Bu anlaşmayı yüzde 2 standart komisyon üzerinden yaptım. Şirketimizin yüzde 25’i halka arz edildi. Halka arzın akşamı, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) bilgileri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla birlikte tarafımıza gönderildi. Burada yaptığım kontrolde, yaklaşık hatırladığım kadarıyla, yüzde 20 civarında Tera Grubu şirketlerinin ve diğer nitelikli yatırımcıların Destek Faktoring hissesinden alım yaptığını, yüzde 5 civarında da bireysel yatırımcıların alım yaptığını gördüm.

Anlaşma yaptığım Tera Grubu’na herhangi bir şekilde ‘Neden alım yaptınız?’ diye sormadım. Çünkü hisse alım satımıyla hiçbir alakamız bulunmamaktadır. Sonuçta yüzde 25’i halka arz edilmiş bir şirketin hisselerinin kim tarafından alındığı, şirketimiz adına çok önemli değildir. Çünkü bu durum SPK denetiminde olan bir süreçtir. Şirket faaliyetlerimin de hisse alım satımlarıyla bir alakası olmadığı için herhangi bir değerlendirme yapmadık” dedi.

"ANORMAL DURUMLA İLGİLİ BİR SORGULAMA İŞLEMİM OLMADI"

Kumova’ya, “46 TL’den yaklaşık 15 milyar TL piyasa değerine sahip olan şirketinizin 1 trilyon 300 milyar TL’ye ulaşmasında bir anormallik yok mu?” sorusunun sorulması üzerine Kumova, “Evet, bahsetmiş olduğunuz rakam anormal bir rakamdır. Fakat şirket sahibi olarak bu durumda ne yapacağımı bilmiyordum. Hisse değeri ve satışıyla ilgilenmediğim için, tamamen şirketimin ticari faaliyetlerine odaklandığımızdan bu anormal durumla ilgili herhangi bir sorgulama işlemim olmadı. Fakat hep şu düşünce içerisindeydik: Ne de olsa SPK tarafından denetlenen bir durum ve anormal bir durum olsa mutlaka bize bildirilir diye düşünüyorduk” dedi.

Kumova’ya, “Bu yükseliş trendinde hiç mal sattınız mı?” sorusunun sorulması üzerine Kumova, “Hissenin ciddi bir artış gösterdiği doğrudur. Fakat halka arz sürecinden sonra yasal zorunluluk olarak bir yıl boyunca hisse satışı şirketim adına yasaklanmış durumdaydı. Zaten bu bir yıllık süreyi geçirmeden hisse satmam mümkün değildi. Bu doğrultuda Destek Faktoring hissesinden ne alım ne de satım işlemi gerçekleştirmedim” dedi.

'BORSADA ŞİRKETİM VE ŞAHSIM OLARAK OYUNCU DEĞİLİM'

Kumova, “Bir yıllık hisse alım satım yasağım kalktıktan sonra, şirketimin ticari faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla yaklaşık yüzde 1’lik Destek Faktoring hissesini satmak istedim. Bununla ilgili olarak aracılık hizmeti almak üzere Emre Tezmen, Emir Sarp Yener ve Erdin’in de olduğu bir ortamda görüşme yaptım. Onlar da yüzde 1’lik bir kısma alım yapabileceklerini söylediler. Hatta benim ilk olarak satmak istediğim miktar yüzde 5’lik bir kısımdı. Ancak bu görüşmede, piyasa koşulları gerekçe gösterilerek yüzde 1’lik bir kısmı alabileceklerini söylediler. Daha sonra anlaşma sağlandı ve hisse değeri yaklaşık 800 TL civarındayken, yüzde 20 iskontolu şekilde, yaklaşık 700 TL civarında hisse sattık. Özel emir ile gerçekleştirilen bu işlem tamamen resmi bir satıştı ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) da bildirildi. Halka arz oranı yüzde 25 olan bir şirket söz konusu. Yaklaşık yüzde 20’lik kısım Tera şirketlerinde, yüzde 5’lik kısım ise bireysel yatırımcıların elinde bulunuyordu. Hisse değerindeki artışta, sormuş olduğunuz 60 katlık artış neticesinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) açık fonlarına geçişte bir anormallik olduğunu sezdim. Fakat bununla ilgili olarak şahsım ve şirketim adına yapılabilecek herhangi bir şey yokta. Çünkü işlemler tahta üzerinden gerçekleştiriliyordu. Yani herkesin tahta üzerinden alıp satabileceği bir piyasa söz konusuydu ve buna müdahale etme imkanım bulunmuyordu. Ben, borsada şirketim ve şahsım olarak oyuncu değilim. Dediğim gibi, hisse alım satımı gerçekleştirmedim” dedi.

'HERHANGİ BİR KURUMA BAŞVURUM OLMADI'

“Destek Faktoring şirketinin açıkladığı karın yaklaşık 6 ayda 2,6 milyar TL’yi geçmesinde, geçmiş yıllara nazaran bir anormallik yok mu?” sorusu sorulması üzerine Kumova, “Bu açıklanan kar, ticari faaliyetlerimizin neticesinde ortaya çıkan resmi, kontrollü ve denetimli bir kazançtır. Buna ilişkin tüm muhasebe kayıtları mevcuttur. Şirketin geçmiş yıllarına bakıldığında da kar durumunun benzer nitelikte olduğu görülür. Yani anormal bir durum söz konusu değildir. Şahsım, ailem ve şirketim olarak Destek Faktoring ve Tera’ya ait herhangi bir hisseyi almadım. Bunun dışında, yakın çevremde de bildiğim kadarıyla böyle bir alım söz konusu değildir. Yani ailem ve şahsım borsada işlem yapan kişiler değiliz. Dediğim gibi, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören hiçbir hisse senediyle işlem niteliğinde bir ticari faaliyetim yoktur. Şirketlerimin ticari faaliyetlerine yönelik çalışmalar yaparım” dedi.

VURGUN YANITI: BU HERKES TARAFINDAN GÖRÜLEBİLECEK BİR DURUMDU

“Sizin şirketiniz üzerinden Tera’nın veya Pusula’nın büyük bir vurgun yaptığı yönünde bilgi sahibi oldunuz mu? Buna ilişkin devletin birimlerine başvuruda bulundunuz mu?” sorusu üzerine Kumova, “Ticari faaliyetim gereği fonları takip ettiğimiz için Tera’nın yaptığı işlemlerin aynısının ve daha fazlasının Pusula tarafından da yapıldığını gördük. Bu, herkes tarafından görülebilecek bir durumdu. Buna ilişkin herhangi bir kuruma başvurum olmadı. Zaten ilgili kurumlar olan SPK ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nın da bu konuları gördüğünü ve denetlediğini düşünüyorum. Hissimde manipülatif eylemler yapılıp yapılmadığı hususunda herhangi bir bilgim yoktur. Şahsımın, şirketin Destek Faktoring hissesindeki işlemleriyle ilgili bir pozisyonu olmadığı için manipülatif eylem yönünden bilgimiz söz konusu değildir” dedi.