Türkiye’nin yer almadığı dünyanın en zengin 20 ülkesi açıklandı!

Dünyanın en zengin ülkeleri listesi, son 20 yılda değişti. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm verileri temel alınarak ülkelerin 2006, 2016 ve 2026 yıllarına ait kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) değerleri karşılaştırıldı. IMF'nin 2026 tahminlerine göre dünyanın kişi başına en yüksek ekonomik üretime sahip ülkesi Lihtenştayn oldu.

Satın alma gücü paritesine (SGP) göre hesaplanan veriler, özellikle Avrupa'nın küçük ekonomilerinin dünyanın en zengin ülkeleri arasında öne çıktığını gösterdi. Singapur ve İrlanda'nın yükselişi dikkat çekerken, Güney Amerika ülkesi Guyana petrol üretimi sayesinde sıralamada önemli bir konumunda yer aldı.



DÜNYANIN EN ZENGİN ÜLKESİ LİHTENŞTAYN OLDU

IMF'nin 2026 tahminlerine göre dünyanın kişi başına en yüksek ekonomik üretime sahip ülkesi Lihtenştayn oldu. Avrupa'nın küçük ülkelerinden Lihtenştayn'da kişi başına

düşen GSYH, satın alma gücü paritesine göre 195 bin 372 dolar olarak hesaplandı.

Lihtenştayn'ı 173 bin 708 dolarla Singapur ve 159 bin 129 dolarla İrlanda takip etti.

Dördüncü sırada 156 bin 719 dolarla Lüksemburg, beşinci sırada ise 140 bin 423 dolarla Makao yer aldı. İlk beşteki ülkelerin büyük bölümünün küçük nüfuslu ve uluslararası ticaret, finans veya yüksek katma değerli faaliyetlerde uzmanlaşmış ekonomiler olması dikkat çekti.

SİNGAPUR 20 YILDA İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

2006 yılında dünyanın en zengin ülkeleri arasında dokuzuncu sırada bulunan Singapur, 2026 tahminlerinde ikinci sıraya çıktı. Singapur'da satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen GSYH, 2006'daki 59 bin 942 dolardan 2026'da 173 bin 708 dolara yükseldi. Ülkenin yarı iletkenler, ilaç sanayisi, uluslararası ticaret ve finans gibi yüksek katma değerli sektörlerde geliştirdiği ekonomik yapı, yükselişinde önemli rol oynadı. Singapur'un 20 yıllık dönemde kişi başına ekonomik üretimini yaklaşık 2,9 katına çıkarması dikkat çekti.



İRLANDA 20 YILDA 12'NCİ SIRADAN ÜÇÜNCÜLÜĞE YÜKSELDİ

Sıralamanın dikkat çeken ülkelerinden biri de İrlanda oldu. 2006 yılında 49 bin 519 dolarlık kişi başına GSYH ile 12'nci sırada bulunan İrlanda, 2026 tahminlerinde 159 bin 129

dolarla üçüncü sıraya yükseldi. Ülkenin ekonomik büyüklüğündeki artışta çok uluslu teknoloji, ilaç ve finans şirketlerinin faaliyetleri önemli rol oynadı. Bununla birlikte İrlanda'da yabancı sermayeli şirketlerin kârları ve fikrî mülkiyet varlıkları, GSYH rakamlarını önemli ölçüde etkiliyor. Bu nedenle kişi başına GSYH'deki yüksek seviye, ülkede yaşayanların harcanabilir gelirinin aynı düzeyde olduğu anlamına gelmiyor.

GUYANA, ABD'Yİ GERİDE BIRAKARAK 11'İNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

2026 sıralamasının en dikkat çekici ülkelerinden biri Güney Amerika'daki Guyana oldu.

2019 yılının aralık ayında petrol üretimine başlayan Guyana, açık deniz petrol rezervlerinin ekonomiye kazandırılmasıyla hızlı bir büyüme sürecine girdi. IMF'nin 2026 tahminlerine göre Guyana'da satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen GSYH 95 bin 477 dolara ulaştı. Böylece Guyana, 94 bin 430 dolarlık kişi başına GSYH'ye sahip ABD'yi geride bırakarak dünyanın en zengin 11'inci ekonomisi oldu.

ABD ise sıralamada 12'nci sırada yer aldı. Petrol gelirleri Guyana'da altyapı yatırımlarının ve kamu harcamalarının finansmanında önemli bir kaynak oluştururken, ülke petrol gelirlerinin yönetimi için bir doğal kaynak fonu da oluşturdu.



NORVEÇ ZİRVEYE DOĞRU YÜKSELDİ

2006 yılında 86 bin 252 dolarlık kişi başına GSYH ile dünyanın en zengin üçüncü ülkesi olan Katar, 2026 tahminlerinde 112 bin 312 dolarla yedinci sıraya geriledi. Birleşik Arap Emirlikleri de 2006 yılında dördüncü sıradayken, 2026'da 87 bin 774 dolarla 14'üncü sırada yer

aldı. Buna karşılık Norveç, 2006'daki 11'inci sıradan 2026'da altıncı sıraya yükseldi. Ülkede kişi başına düşen GSYH 115 bin 548 dolar olarak hesaplandı.



TÜRKİYE DÜNYANIN EN ZENGİN 20 ÜLKESİ ARASINA GİREMEDİ

IMF verilerine dayanan 2026 sıralamasında Türkiye, satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen GSYH bakımından dünyanın en zengin ilk 20 ekonomisi arasında

bulunmadı. İlk 20'de Avrupa'nın küçük ve gelişmiş ekonomileri ağırlık kazanırken, Singapur, Katar, Brunei, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi Asya ve Orta Doğu ekonomileri de listede yer aldı.

Sıralamada kullanılan kişi başına GSYH göstergesi, ülkelerin toplam ekonomik üretiminin nüfuslarına bölünmesiyle hesaplanıyor ve satın alma gücü paritesiyle ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıkları dikkate alınıyor. Bu gösterge, kişilerin yıllık maaşını veya ortalama hane

halkı gelirini ifade etmiyor.

İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN 20 ÜLKESİ: KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GSYH NE KADAR?

Sıra Ülke / Ekonomi Kişi başına GSYH (SGP, dolar)



1- Lihtenştayn 195.372

2- Singapur 173.708

4- Lüksemburg 156.719

5- Makao 140.423

6- Norveç 115.548

7- Katar 112.312

8- İsviçre 105.680

9 Tayvan 98.051

10- Brunei 97.858

11- Guyana 95.477

12- ABD 94.430

13- Danimarka 89.667

14- Birleşik Arap Emirlikleri 87.774

15- Hollanda 87.773

16- San Marino 87.141

17- Hong Kong 84.212

18- İzlanda 82.730

19- Malta 82.421

20- Suudi Arabistan 78.815

20 YIL ÖNCE DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ ARASINDAYDILAR

Sıra Ülke / Ekonomi Kişi başına GSYH (SGP, dolar)

1- Lihtenştayn 112.499

2- Lüksemburg 96.014

3- Katar 86.252

4- Birleşik Arap Emirlikleri 74.230

5- Makao 69.437

6- Brunei 67.149

7- San Marino 63.401

8- Kuveyt 60.477

9- Singapur 59.942

10- İsviçre 54.488

11- Norveç 53.542

12- İrlanda 49.519

13- ABD 46.217

14- Danimarka 45.064

15- İzlanda 44.331

16- Hollanda 43.358

17- Suudi Arabistan 42.595

18- Avusturya 42.341

19- Bahreyn 41.276

20- Belçika 40.108