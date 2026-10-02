Almanya'nın en zengin 3 Türk'ü ortaya çıktı: Milyarlarca euroluk servetleri var

Almanya’nın servet haritası yeniden şekillendi. Ülkenin önde gelen ekonomi dergilerinden Manager Magazin, 2026 yılında Almanya’nın en zengin 500 kişi, aile ve şirketini sıraladığı listesini yayımladı. Listede Türk kökenli üç isim dikkat çekti.

SERVETLERİNDEKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Koronavirüs salgını döneminde geliştirdikleri BioNTech aşısıyla dünya çapında tanınan Uğur Şahin ve Özlem Türeci, 3,8 milyar euroluk toplam servetleriyle listenin 71’inci sırasında yer aldı.

Şahin ve Türeci’nin servetinde geçen yıla göre gerileme yaşandı. Çift, Manager Magazin’in geçen yılki listesinde yaklaşık 4 milyar euroluk servetle yer almıştı. Böylece servetleri bir yıl içinde yaklaşık 200 milyon euro azaldı.

BioNTech’in pandemi öncesinde orta ölçekli bir şirket olarak değerlendirildiği belirtilirken, şirketin koronavirüs aşısıyla elde ettiği küresel başarı Şahin ve Türeci’nin servetinde büyük artış sağlamıştı. Ancak çiftin bu yılki sıralamasında servetlerindeki düşüş dikkat çekti.

Şahin ve Türeci ayrıca bu yıl BioNTech’te yeni bir döneme hazırlanıyor. Çift, şirketten ayrılarak Arife adını verdikleri yeni bir şirket kurma kararı aldı.

TÜRK KÖKENLİ BİR DİĞER MİLYARDER

Listede yer alan bir diğer Türk kökenli isim ise Hakan Koç oldu.

Berlin merkezli ikinci el otomobil satış platformu Auto1’in kurucusu Koç, şirketi birlikte kurduğu Christian Bertermann ile Almanya’nın en zenginleri arasına girdi. İkilinin toplam serveti 1,2 milyar euro olarak hesaplandı.

Koç ve Bertermann, Manager Magazin’in 2026 sıralamasında 200’üncü sırayı paylaştı.

ZİRVEDE 66,7 MİLYAR EUROLUK SERVET

Listenin zirvesinde ise Almanya’nın en büyük aile şirketlerinden birinin sahibi olan Boehringer ailesi bulunuyor. İlaç şirketi Boehringer Ingelheim’ın sahibi olan ailenin toplam serveti 66,7 milyar euro olarak hesaplandı.

İkinci sırada ise Almanya’nın ünlü indirim marketleri zinciri Lidl’in sahibi Dieter Schwarz yer aldı. Schwarz’ın serveti 53,7 milyar euro olarak açıklandı.

Merck ailesi 50,7 milyar euroluk servetle üçüncü sıraya yerleşti.

Alman otomotiv devi BMW’nin önemli hissedarları Susanne Klatten ve Stefan Quandt ise listenin dördüncü sırasında gösterildi.

Listenin beşinci sırasında Aldi marketler zincirinin sahipleri olan Albrecht ve Heister aileleri yer aldı. Manager Magazin, iki ailenin toplam servetini 29 milyar euro olarak hesapladı.

Böylece Almanya’nın en zenginleri listesinin zirvesinde ilaç, perakende ve otomotiv sektörlerinden gelen büyük aile servetleri öne çıkarken, Türk kökenli girişimciler arasında ise özellikle BioNTech ve Auto1’in kurucuları dikkat çekti.