Türkiye günlerce onu konuşmuştu: Reza Zarrab için 9 yıl sonra karar günü!

ABD'de yarın kritik bir karar verilecek. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen ve günlerce konuşulan Türk-İran asıllı Reza Zarrab için yarın ABD yargısı hükmünü açıklayacak.

New York-Manhattan Federal Mahkemesi, ABD’de "yaptırımları delmek, dolandırmak ve kara para aklama" suçundan 9 yıl önce, 2017 yılında tutuklanan Zarrab hakkındaki kararını yarın (14 Temmuz) açıklayacak.

İTİRAFÇI OLMUŞTU

Suçunu kabul ederek itirafçı olan Zarrab, 2018 yılından bu yana şartlı olarak 5 milyon dolar kefalet bedeliyle serbest bırakılmıştı. Mahkeme, serbest bırakılma şartı olarak Zarrab'a bazı sınırlamalar getirmişti. Bu doğrultuda; soruşturma görevlileri ve FBI, dilediği zaman önceden haber vermeksizin Zarrab'ın konut olarak belirttiği ikametgahında arama yapabiliyor. Sadece savcılığın kendisine sağladığı cep telefonuyla görüşme gerçekleştirebiliyor ve yine savcılığın sağladığı bilgisayarı kullanabiliyor. Zarrab, sadece Florida ve New York’un belirlenen bölgelerinde izinsiz seyahat edebiliyor.

YARIN HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

New York Güney Bölgesi Yargıcı Richard Berman, Zarrab'ın hüküm duruşmasını Manhattan'daki Federal Mahkemede 14 Temmuz tarihi olarak planladı. Cumhuriyet'in haberine göre, ABD'deki ceza davalarında, iş birliği yapan tanıkların hüküm giyme süreci yaygın olarak tanıklık yapabilecekleri davalar sonuçlandıktan sonra gerçekleştiriliyor.

Zarrab’la ilgili hüküm duruşması, Halkbank davasının son aşamasını oluşturuyor. Yargıç Berman, Halkbank’a 2019’da açılan davanın 17 Haziran’da düşürülmesine karar vermişti.

50'DEN FAZLA GİZLİ DOSYA VAR

Öte yandan, Reza Sarraf davasında davanın başlangıç tarihi olan 2015 Aralık yılından bu yana gizlilik kararı bulunan 50’den fazla dosya yer alıyor. Bu belgelerde nelerin yer aldığı ve bugüne kadar neden kamuoyuna açıklanmadığı bilinmiyor.

Gizli dosyalardaki Reza Sarraf’ın itiraflarının ve tanık ifadelerinin yeni bir iddianame doğurup doğurmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Davadaki son kararı yarın Yargıç Berman verecek.