Türkiye bu saate kilitlendi: Ekonomi yönetimi kararını verecek!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın altıncı faiz kararını bugün saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşacak.

Banka, temmuz ayındaki toplantısında politika faizini yüzde 37 düzeyinde sabit tutmuştu. Merkez Bankası’nın 1 Mart sonrasında ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine 24 Ağustos tarihinde yeniden başlaması bazı ekonomistler tarafından para politikasında gevşeme sinyali olarak değerlendirilmişti.

ANKETLERDE ORTAK BEKLENTİ: FAİZ DEĞİŞMEYECEK

Anadolu Ajansı Finans’ın (AA Finans) beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 37 oranında sabit bırakılacağını öngörüyor.

Bloomberg HT anketine katılan 19 kurumun ortak beklentisi de faizde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde şekillendi.

ENFLASYON AĞUSTOSTA YÜZDE 31,51'E GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon ağustos ayında yüzde 31,51 oranına geriledi. Ancak enerji maliyetlerindeki artışlar ve eğitim harcamalarındaki fiyat ayarlamaları, enflasyondaki yavaşlama eğilimini sınırlı tuttu.

Öte yandan, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak belirlendi. Söz konusu oran, Merkez Bankası’nın 13 Ağustos tarihinde yayımladığı Enflasyon Raporu’ndaki yüzde 28’lik tahminin üzerinde yer alıyor.

MERKEZ SABİT TUTUYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak.

Merkez Bankası bu yıl önceki toplantılarında faizi sabit tuttu:

2026 Yılı Önceki Faiz Kararı Tarihleri

1. Toplantı: 22 Ocak 2026

2. Toplantı: 12 Mart 2026

3. Toplantı: 22 Nisan 2026

4. Toplantı: 11 Haziran 2026

5. Toplantı: 23 Temmuz 2026