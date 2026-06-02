Turisti dolandıran taksiciye 141 bin TL ceza! Trafikten de men edildi

İstanbul'un tarihi ve turistik merkezlerinden Beyoğlu ilçesinde, ülkeyi ziyarete gelen bir turisti taksimetreyi devreye sokmadan taşıdığı saptanan ticari taksi sürücüsü hakkında hem idari para cezası uygulandı hem de adli tahkikat başlatıldı.

200 LİRALIK YOL İÇİN 7 BİN 300 LİRA ALDI

Olay, Beyoğlu ilçesindeki Tershane Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyahat etmek üzere ticari araca binen bir yabancı turist, Gümüşsuyu Mahallesi'nde konakladığı otele gitmek istediğini belirtti.

Sosyal medyaya yansıyan videoya göre, Travis Scott konserinin ardından oteline dönmek isteyen ABD’li Twitch yayıncısı Auger, normalde 200-300 TL tutacak bir yol için 50 euro ödemeyi kabul etti.

Ancak taksici, yayıncının kartından 136 euro (yaklaşık 7.300 TL) çekti.

Seyahat esnasında taksi şoförünün, araçta yolcu bulunmasına karşın ücret belirleme cihazını çalıştırmadığı anlar, yolcunun cep telefonu kamerası vasıtasıyla kayıt altına alındı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

Söz konusu görüntülerin dijital platformlarda hızla yayılmasının ve geniş kitlelerin tepkisini çekmesinin ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri duruma müdahale ederek geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde kimlik bilgileri saptanan H.A. isimli taksi sürücüsü, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

REKOR PARA CEZASI VE TRAFİKTEN MEN KARARI

Yakalanan şahsa, Karayolları Trafik Kanunu mevzuatında yer alan “taksimetre kullanmamak”, “yer işaretlerine uymamak” ve “emniyet kemeri kullanmamak” şeklindeki yasal ihlal maddeleri uyarınca toplamda 141 bin 500 Türk Lirası (TL) tutarında idari para cezası kesildi.

Şüpheli sürücü hakkında idari yaptırımların yanı sıra, Türk Ceza Kanunu kapsamında “dolandırıcılık” suçlamasıyla adli işlem süreci de devreye sokuldu.

Alınan karar doğrultusunda taksi şoförünün ticari taksi sürücü belgesi (kartı) tamamen iptal edilirken, suça konu olan ticari araç da çekici vasıtasıyla trafikten men edilerek otoparka çekildi.