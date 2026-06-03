TÜİK açıkladı: Türkiye'de en çok israf edilen gıdalar ne oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bir evin içinde yaşayan kişilerin en fazla israf edilen gıda gruplarını açıkladı.

Tüketicilerin büyük bölümü hassasiyet gösterse de bazı gıda ürünleri israf edilebiliyor. AA muhabirine göre, geçen yıl en fazla israf edilen gıda grubu yüzde 39,7 ile "taze meyve ve sebze" olarak belirlendi. Bu grubun ikinci sırasında yüzde 32,5 ile "ekmek" geldi. Diğer israf edilen ürün grupları yüzde 15,1 ile süt ve süt ürünleri, yüzde 5,9 ile de kuru bakliyat oldu.

Makarna ile et ve et ürünlerinin israf edilme oranının ise yüzde 2,7'şer ile diğer gruplara göre daha düşük seviyede olduğu görüldü.

GIDALAR BOZULDUĞU İÇİN TÜKETİLEMİYOR

Gıda ürünlerinin çöpe atılma nedenleri incelendiğinde, "bozulma" yüzde 74,4 ile ilk sırada yer aldı. Tüketicilerin yüzde 12,1'i "son kullanma tarihinin geçmesi", yüzde 6,3'ü ise "fazla satın alınması veya pişirilmesi" nedeni ile gıdaların israf edildiğini açıkladı.

Evde yaşayanların yüzde 84'ü gıda ürünlerini "hiçbir zaman" çöpe atmadığını belirtirken "nadiren" çöpe attığını belirtenlerin oranı yüzde 12,7, "sıklıkla" çöpe attığını söyleyenlerin oranı yüzde 0,3 oldu.

ALIŞVERİŞTE "LİSTE" VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR

Tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları incelendiğinde ise, 2025 yılında yüzde 54,4'ünün alışverişe çıkarken liste yaptığı görüldü. Ürünün fiyatını takip ederek alışveriş yapanların oranı yüzde 14,9 iken plansız alışveriş yapanların oranı ise yüzde 14,4 olarak tespit edildi.

Gelir gruplarına göre bakıldığında da, en düşük gelir grubunda bulunan ev halklarının alışverişte liste yapma oranının yüzde 57,3, en yüksek gelir grubuna göre yüzde 49,9 daha yüksek olduğu belirlendi.

Gıda israfını engellemek amacıyla başvurulan yöntemler arasında, "tüketilemeyen gıdaların hayvanlara verilmesi" dikkat çekti. 2024 yılında yüzde 27,3 olan bu oran, 2025 yılında yüzde 28,7'ye yükseldi.

Gelir düzeyi en düşük olan grupta tüketilemeyen gıdaları hayvanlara verme oranı yüzde 35,9 iken bu oran en yüksek gelir grubunda ise yüzde 27,8 oldu.

Ayrıca tüketicilerin yüzde 83,6'sı gıda israfını engellemek için bireysel olarak elinden geleni yaptığını ifade etti. (AA)