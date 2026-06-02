Maydanoz döner satılıyor: Fiyatı dudak uçuklattı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bünyesinde idare edilen Maydonoz Döner Grubu’na bağlı beş firmanın yüzde 100 hisselerini elden çıkarmak üzere resmi süreci başlattı.

Satış ihalesinin kapalı tekliflerin alınması ve ardından yapılacak açık artırma usulüyle gerçekleştirileceği ilan edilirken, şirketlerin tamamı için belirlenen toplam muhammen bedel 1 milyar 950 milyon TL olarak açıklandı. Devre mülk niteliğindeki bu paket ihalede Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi (AŞ), Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi (AŞ), Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi (AŞ), Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (AŞ) ile Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat Anonim Şirketi (AŞ) yer alıyor.

Yatırımcılar, tüm bu işletmelerin içinde bulunduğu hisse paketinin bütününe sahip olabilmek için başvuruda bulunabilecek.

İHALEYE GİRİŞ BEDELİ 97,5 MİLYON TL

Milyarlık bu yarışa katılmak isteyen finans çevrelerinin, başvuru yasal şartı olarak 97 milyon 500 bin TL tutarında bir teminat bedeli ödemesi mecburi kılındı. İstenen bu büyük teminat, nakit ödeme şeklinde kurum veznesine yatırılabileceği gibi süresi belirsiz ve kesin banka teminat mektubu biçiminde de kabul edilebilecek. Belirlenen idari ve mali şartları eksiksiz karşılayamayan adayların müracaatları ise hiçbir şekilde dikkate alınmayacak.

İhaleye ait resmi şartname dosyası, 150 bin TL karşılığında kurumun İstanbul ilinin Şişli ilçesinde yer alan merkez ofisinden temin edilebiliyor.

Satış süreci kapsamında mali aktörler, gizli verilerin yer aldığı odaya erişim sağlama ve üretim tesislerini yerinde ziyaret etme hakkına da sahip olabilecek. Bunun için 1-19 Haziran 2026 tarih aralığında, 250 bin TL tutarında bir ödeme gerçekleştirmek ve gizlilik taahhütnamesi imzalamak zorunlu tutuluyor.

TEKLİFLER HAZİRAN SONUNDA AÇILIYOR

Büyük ölçekli bu gıda ihalesinde yer almak isteyen isteklilerin, 23 Haziran 2026 günü saat 16.30’a kadar teklif zarflarını kurumun İstanbul’daki yönetim merkezine elden teslim etmesi şart koşuluyor. Duyurulan bu resmi tarih ve saatin geçirilmesinin ardından yapılacak müracaatlar ise tamamen geçersiz kabul edilecek.

Mühürlü kapalı tekliflerin komisyon tarafından incelenmesinin ardından, ihalenin ikinci aşaması olan açık artırma safhasına geçiş sağlanacak.

Bu doğrultuda İhale Komisyonu, 24 Haziran 2026 günü saat 10.30’da başvuru zarflarını resmi olarak açacak ve en yüksek nakit teklifin saptanmasıyla birlikte satış tamamlanmış olacak. Şirketlere ilgi gösteren sermaye grupları için süreç boyunca detaylı incelemelerin yapılacağı ve şeffaf bir yöntem izleneceği beyan edildi.