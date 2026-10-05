Trump korkusu birleştirdi! Avrupa kendi ödeme devrimini başlatıyor

Avrupa ile Birleşik Devletler arasındaki ilişkilerin soğumasıyla birlikte Avrupalı ödeme operatörleri, sınır ötesi ödemeler için kendi bağımsız sistemlerini oluşturmaya karar verdi. Şirketler, Visa ve Mastercard’ın sunduğu hizmetlerden tamamen mahrum kalacakları olası bir senaryoyu beklemek istemiyor.

ABD DEVLERİNE KARŞI MADRİD MERKEZLİ İTTİFAK

Reuters’ın haberine göre; Avrupa Birliği ve Norveç’te toplam 130 milyon kişiye hizmet veren ödeme sistemleri, Amerikan devlerine olan bağımlılığı azaltmak amacıyla güçlerini tek bir ağ altında birleştirdi. Madrid merkezli olarak kurulan Avrupa Ödeme Ağı’nın (ENP) kurucu üyeleri arasında Bancomat, Bizum, EPI Company/Wero, SIBS-MB WAY ve Vipps MobilePay yer alıyor. Bu yapılar, 13 Avrupa ülkesindeki nüfusun %70’inden fazlasını kapsıyor. Bizum’un Uluslararası Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fernando Rodriguez, ENP’nin CEO’sunun atandığını ve personel alım sürecinin başladığını belirtti.

Hukuk firması Mayer Brown ortaklarından Marcel Hörauf, ENP’nin mevcut Avrupalı ödeme sistemlerinin yerini almak yerine onları birleştirici bir çatı görevi göreceğini vurguluyor. Avrupa Ödeme Girişimi (EPI) Yöneticisi Martina Weimert’e göre ise bölgesel finansal parçalanmışlık, ödeme sistemlerinin önündeki en büyük engeldi. Hörauf ayrıca projenin başarısının; Avrupa düzenlemelerinin gelişimine, üye devletlerin siyasi desteğine ve tüccarların bu sistemi ne ölçüde benimseyeceğine bağlı olduğunu ifade ediyor.

KADEMELİ GEÇİŞ VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Projenin ilk aşamasında bireyler arası (P2P) sınır ötesi transferler hayata geçirilecek; ardından e-ticaret ve fiziksel satış noktalarındaki (POS) ödemeler sisteme dahil edilecek. Başlangıçta hissedar finansmanıyla ilerleyecek olan yapıya, ilerleyen süreçte diğer Avrupalı ödeme sistemlerinin ve Avrupa Merkez Bankası’nın 2029’a kadar çıkarmayı planladığı dijital euronun da katılması bekleniyor.

Gelişmelerin arkasında jeopolitik endişeler de yer alıyor. Martina Weimert, ABD’deki Trump yönetiminin Avrupa’nın Amerikan ödeme altyapısına erişimini kısıtlama ihtimaline dikkat çekerek, bu tür senaryoların aniden gerçekleşebileceğini belirtiyor. Avrupa Merkez Bankası verilerine göre avro bölgesindeki kart işlemlerinin üçte ikisini hâlâ Visa ve Mastercard oluşturuyor. Bu durum, bölgede rekabetçi ve bağımsız bir Avrupa ödeme platformunun kurulmasını acil bir ihtiyaç haline getiriyor.