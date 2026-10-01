Trump eski Fed Başkanı Powell'ın peşini bırakmıyor: İstifaya zorlanmalı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fed binasının yenilenmesi hakkındaki Genel Müfettişlik Ofisi raporunun yayımlandığına işaret etti. Raporun, "yenileme projesinin yönetiminde eksiklikler olduğunu" ortaya koyduğunu belirten Trump, Powell'ın istifaya zorlanması gerektiğini savundu. Trump ayrıca, ABD Adalet Bakanı Todd Blanche'a raporu incelemesi talimatı verdiğini aktardı. Fed Genel Müfettişlik Ofisi, Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili projede "maliyet aşımı" olup olmadığına yönelik yürüttüğü inceleme sonucunda hazırladığı raporu yayımlamıştı.

TRUMP: POWELL İSTİFAYA ZORLANMALI

Trump, paylaşımında, "Bina, rekor kıran bir hızla bütçeyi aşmış durumda ve en azından 'çok geç' Powell Kurul'dan istifaya zorlanmalı. Bir binayı bile yönetemiyor ve yüksek faiz oranı politikasını yönetmesine kesinlikle izin verilmemeli." ifadesini kullandı. Trump, yenileme maliyetinin proje bitene kadar 4 milyar doları aşabileceğini ve inşaatın düzgün bir şekilde tamamlanamayabileceğini savundu.

"25 MİLYON DOLARA ÇOK DAHA İYİ BİR RENOVASYON YAPABİLİRDİM"

Trump, rapora ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Yapının ihtişamını tamamen koruyarak 25 milyon dolara çok daha iyi bir renovasyon yapabilirdim ve üstüne param bile artardı. Binanın güzelliğini ve şanlı tarihini tamamen yok ettiler. Bu Jerome Powell'ın suçu ve derhal istifaya zorlanmalı. Eğer istifa etmezse, her ikisi de tamamen kabul edilemez olan yolsuzluk veya beceriksizlikten dolayı ABD hükümeti tarafından en üst düzeyde dava edilmeli."

TRUMP BİNAYA KENDİ ADININ VERİLMESİNİ İSTEMEDİ

Trump, ayrıca söz konusu binaya kendi adının verilmesini istemediğini ifade etti. Trump'ın bu açıklaması, Fed binasının renovasyon projesine ilişkin tartışmaların odağında yer aldı.

MÜFETTİŞLİK RAPORU: CEZAİ İHLAL VEYA İDARİ SUİSTİMAL TESPİT EDİLMEDİ

Fed Genel Müfettişlik Ofisi, Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili projede "maliyet aşımı" olup olmadığına yönelik yürüttüğü inceleme sonucunda hazırladığı raporu yayımlamıştı. Raporda, Fed binalarının renovasyonuna ilişkin maliyet aşımının proje yönetimindeki yetersizliklerden kaynaklandığı ancak herhangi bir cezai ihlal veya idari suistimal tespit edilmediği aktarılmıştı. Raporda, maliyet aşımına ilişkin bulgulara yer verilirken, cezai bir ihlal bulunmadığı da kaydedildi.

AA