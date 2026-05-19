Fed'de yıllar sonra koltuk değişimi: Kevin Warsh görevi devralıyor

ABD Merkez Bankası (Fed) lideri olarak sekiz yıllık görev süresi cuma günü itibarıyla resmen son bulacak olan Jerome Powell, koltuğunu Kevin Warsh'a devrediyor.

POWELL SORUŞTURMA BİTENE KADAR FED'DE

Ancak Powell'ın, Trump yönetiminin kendisi hakkında yürüttüğü cezai soruşturmanın noksansız bir şekilde kapandığından emin olana dek Fed Yönetim Kurulu üyesi olarak kurumda kalmaya devam etmeyi planladığı öğrenildi.

Jerome Powell, Kevin Warsh resmen göreve yerleştirilene kadar yönetim kademesinde oluşacak liderlik boşluğunu engellemek amacıyla cuma günü geçici başkan sıfatıyla yemin etmişti.

BİNA YENİLEME SORUŞTURMASI SENATO ONAYINI GECİKTİRDİ

Jerome Powell hakkında açılan ve bankanın Washington'daki merkez yerleşkesinde gerçekleştirilen bina yenileme çalışmalarındaki maliyet aşımlarına odaklanan adli soruşturma, bir dönem Kevin Warsh'ın Senato onayı almasının önünde büyük bir engel teşkil etti. Söz konusu soruşturma süreci, itiraz hakkını kullanan Cumhuriyetçi bir senatörü tatmin edecek şekilde neticelendirildi. Bu gelişmenin ardından Senato, 13 Mayıs tarihinde neredeyse tamamen parti çizgilerine bağlı kalınarak gerçekleştirilen oylama neticesinde Warsh'ın adaylığını resmi olarak onayladı.

ENFLASYON YÜZDE 2'LİK HEDEFİN ÇOK ÜZERİNDE

Küresel finansal krizin yaşandığı dönemde de Fed Yönetim Kurulu üyesi olarak mutfakta görev yapan Kevin Warsh, ABD para politikası ve dünya ekonomisi açısından son derece zorlu bir periyotta kuruma geri dönüyor.

Amerika Birleşik Devletleri genelinde yıllıklandırılmış tüketici enflasyonu, Fed'in resmi olarak taahhüt ettiği yüzde 2'lik stratejik hedefin oldukça üzerinde yön izlemeyi sürdürüyor.

Finans analistleri, fiyatlar genel düzeyindeki bu tırmanışın, büyük ölçüde yeni başkanı göreve getiren siyasi iradenin ekonomi politikası tercihleri nedeniyle yükseliş trendini koruyacağını öngörüyor.