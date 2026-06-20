TİGEM 116 safkan Arap atını satışa çıkaracak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait Eskişehir ilindeki Anadolu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen 116 safkan Arap atı, önümüzdeki ay düzenlenecek etkinliklerle satışa sunulmaya hazırlanıyor.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin safkan Arap atı yetiştiriciliğinde önde gelen merkezlerinden biri kabul edilen geniş meralı işletmede, taylar doğal yaşam alanlarında gelişimlerini sürdürüyor.

Atların yarış hayatına hazırlık süreci; düzenli sağlık taramaları ve özel beslenme programları ile destekleniyor. İşletme içerisinde yer alan seçkin kısrak ve aygır kadrosuyla sürdürülen yetiştirme faaliyetlerinde, atların tüm ihtiyaçları önceden çizilmiş programlar dahilinde eksiksiz olarak karşılanıyor.

SATIŞLAR BURSA VE İSTANBUL'DA İKİ ETAPTA YAPILACAK

Pistlerde önemli dereceler elde etmiş pek çok safkan Arap atının doğup büyüdüğü tesiste, bu yıl satışa çıkacak 116 tay iki ayrı lokasyonda yeni sahiplerinin beğenisine sunulacak. Satış planlamasına göre tayların 101'i Bursa Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, geriye kalan 15 elit tay ise İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek organizasyonlarda alıcı bekleyecek.

1815'TEN GÜNÜMÜZE UZANAN MİRAS VE ŞAMPİYON ADAYLARI

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Anadolu Tarım İşletmesi Müdür Vekili Abdullah Güler, söz konusu tesisin köklü geçmişine dikkat çekti.

İşletmenin 1815 senesinde 2. Mahmut tarafından "Çiftlikat-ı Hümayun" ismiyle faaliyete geçirildiğini ve köklü bir Osmanlı mirası olarak bu alanda merkez konumunda bulunduğunu belirten Güler, gerçekleştirilecek satışlardan ciddi bir gelir elde etmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Tarım İşletmesi, sürekli şampiyonların yetiştirildiği bir işletme. Gen kadromuz, kısrak ve aygır kadromuz olarak çok güçlüyüz. Şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceğiz. Hepsini şampiyon gözüyle yetiştiriyoruz. Anadolu Tarım İşletmesi sürekli şampiyonların yetiştirildiği bir işletmedir."

7/24 ÖZEL BAKIM VE DETAYLI SAĞLIK TARAMALARI

Satış ve bakım süreçlerine ilişkin teknik detayları paylaşan veteriner hekim Özer Hoş ise organizasyon takvimini açıkladı. Hoş'un verdiği bilgilere göre; 101 adet koşu tayının satışı 14 Temmuz'da, 15 adet elit tayın satışı ise 20 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

Alıcıların taylar hakkında kapsamlı bilgi sahibi olabilmesi için hazırlanan kataloglar öncesinde, hayvanların video çekimlerinin yapıldığı, endoskopi ve röntgen uygulamalarıyla sağlık durumlarının en ince ayrıntısına kadar incelendiği belirtildi. Tayların yaşlarına ve gelişim çağlarına uygun özel bakımlardan geçtiğini ifade eden Hoş, şunları kaydetti:

"Sağlıkçılarımız 7 gün 24 saat esasına göre bakımlarını takip ediyor. Tavladaki taylarımızı belirli periyotlar halinde su ihtiyaçları karşılanıyor. Daha sonra meraya çıkıyorlar. Merada atlar için hem kas ve iskelet yapısı gelişimi için hem solunum sistemi için hem sindirim sistemi için önemlidir."

Bu seneki satış etkinliklerinde; "Semend", "Turbo", "Ayabakan", "Serdümen" ve "Yakup Bey" gibi geçmişin şampiyon atlarının tayları vitrine çıkacak. Veteriner hekim Hoş, tüm tayların satılmasını hedeflediklerini ve bir önceki yılın satış rakamlarını aşmayı planladıklarını sözlerine ekledi.