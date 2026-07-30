Ticaret Bakanlığı günlerdir uyarıyor! Yarından sonra bu işleri yapanlara yasak geliyor

Ticaret Bakanlığı, dijital mecralarda giderek tırmanan pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine karşı tüketicileri koruma gerekçesiyle hazırladığı yeni kuralları uygulamaya koyuyor.

1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak duyurulan “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla resmen yürürlükte olacak.

DİJİTAL MECRALARDA YENİ YÖNETMELİK DÖNEMİ

Bakanlık tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda, sanal platformlarda daha güvenli bir reklam ortamının oluşturulması ve hukuka aykırı tanıtımlarla mücadelenin sıkılaştırılmasının amaçlandığı bildirildi.

Bu doğrultuda hayata geçirilen mevzuat değişikliği ile birlikte dijital mecralardaki yanıltıcı ticari uygulamaların ve yasa dışı faaliyet yönlendirmelerinin engellenmesi hedefleniyor.

FALCI, ASTROLOG VE YASA DIŞI ŞANS OYUNLARI YASAK KAPSAMINDA

Yeni düzenlemelerle birlikte; astrolog, medyum, falcı ve benzeri şahıslar tarafından sunulan hizmetlerin reklamları ile yasa dışı kumar ve bahis oyunlarına yönelik uygulanan reklam yasağının sınırları genişletildi.

Gerçekleştirilen bu hukuki adımla beraber, yasa dışı şans oyunlarına ilişkin yapılan tüm reklamlar da doğrudan yasak kapsamına alındı.

DİJİTAL SİSTEMDE BİLGİ VE TECRÜBE İSTİSMARINA ENGEL

Ticaret Bakanlığı, yayımladığı metinde tüketicilerin bilgi ile tecrübe eksikliklerini istismar eden, haksız rekabete yol açan ve hukuka aykırı ticari hamlelere zemin hazırlayan reklam uygulamalarına karşı denetimlerin yaygın, etkin ve kararlı bir biçimde sürdürüleceğini vurguladı.